Негода насувається на Харківщину: штормовий вітер, дощі

Комфортна весняна погода на Харківщині тимчасово відступає. Найближчими днями в регіоні очікується відчутне похолодання, дощі та сильні пориви вітру, через які синоптики вже оголосили штормове попередження. Водночас у деяких районах ситуація з пожежною загрозою залишається критичною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Штормове попередження на 28 травня

Завтра, 28 травня, на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі минеться без опадів, а от вдень прогнозують невеликий дощ. Вдень 28 травня по місту та області очікуються сильні пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15–20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий) . Стовпчики термометрів стрімко підуть униз.

По області: температура повітря вночі становитиме +6…+11°, вдень буде прохолодно — всього +13…+18°.

У Харкові: нічна температура коливатиметься в межах +8…+10°, а вдень підніметься не вище +14…+16°.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри зниження температури та дощ, рівень загрози виникнення пожеж в області розподілився вкрай нерівномірно, через що на Харківщині спостерігається строката картина. Найбільш критична ситуація зафіксована у самому Харкові та місті Лозова, де оголошено найвищий, п'ятий клас надзвичайної пожежної небезпеки. Ситуацію у цих населених пунктах ускладнює сильний штормовий вітер, який може миттєво роздмухати навіть найменше займання. Високий четвертий клас пожежної небезпеки утримується на сході та півночі регіону, зокрема в районах Золочева, Великого Бурлука, Слобожанського та Ізюма. Значно спокійніша та безпечніша обстановка наразі фіксується лише на заході області — у Богодухові, Коломаку та Берестині, де рівень загрози оцінюють як середній та низький.

Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними з вогнем, особливо в зонах дії червоного та помаранчевого рівнів небезпеки.

Прогноз на 29 травня – 1 червня

Прохолодна та волога погода затримається в регіоні до кінця тижня:

29–30 травня: утримується хмарна погода з проясненнями. Вночі переважно без істотних опадів, а вдень йтиме невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря продовжить падати: вночі +3…+9°, вдень 29 травня очікується +12…+17°, а 30 травня стане ще холодніше — всього +10…+15°.

31 травня: хмарно з проясненнями, знову пройдуть невеликі дощі. Вітер стихне і стане змінних напрямків (3–8 м/с). Вночі буде холодно — +3…+8°, вдень повітря прогріється до +12…+17°.

1 червня: на початку літа погода почне виправлятись. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер зміниться на південно-західний (5–10 м/с). Почнеться поступове потепління: вночі +5…+10°, вдень комфортні +17…+22°.

