Непогода в Харькове: завтра ожидаются сильные грозы и ветер

В Харькове и области в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. Уже завтра, 23 мая, синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и шквалы до 20 м/с.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове на 23 мая

По прогнозу синоптиков, в городе ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, а днем ожидается значительный дождь, гроза, град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с. Из-за опасных погодных явлений синоптики объявили І уровень опасности - желтый.

Температура воздуха в Харькове ночью составит +15...+17 °С, днем — +25...+27 °С.

Погода в Харьковской области на 23 мая

На Харьковщине в субботу, 23 мая, прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди, местами значительные осадки, грозы, град и шквалы до 20 м/с. Температура по области ночью будет колебаться от +14...+19 °С, днем — от +23...+28 °С.

Погода в ближайшие дни

В воскресенье, 24 мая, погода на Харьковщине будет оставаться неустойчивой. В Харькове и области местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +21...+26 °С.

25 мая синоптики прогнозируют небольшой дождь и постепенное снижение температуры. Ночью ожидается +11...+16 °С, днем — +21...+26 °С. А 26 и 27 мая в регионе также сохранится дождливая погода. Местами возможны порывы ветра до 20 м/с. Температура воздуха днем снизится до +19...+24 °С.

По предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, с 28 мая по 1 июня на Харьковщине сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, преимущественно в дневные часы.

Климатические данные для Харькова за 22 мая

Отдельно синоптики обнародовали и климатические данные для Харькова на 22 мая по многолетним наблюдениям.

Самую низкую температуру в этот день фиксировали в 1974 году — тогда воздух остыл до +1,6 °С. Зато температурный максимум зафиксировали в 2007 году — +31,8 °С.

Среднесуточная температура для этой даты по климатической норме составляет +17,1 °С.

