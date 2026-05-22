Непогода в Харькове: завтра ожидаются сильные грозы и ветер

Непогода в Харькове: завтра ожидаются сильные грозы и ветер

Дата публикации 22 мая 2026 18:39
Непогода в Харькове: завтра ожидаются сильные грозы и ветер
Женщина идет под зонтом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове и области в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. Уже завтра, 23 мая, синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и шквалы до 20 м/с.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Негода у Харкові: завтра очікуються сильні грози та вітер - фото 1
Сообщение о шторме. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в Харькове на 23 мая

По прогнозу синоптиков, в городе ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, а днем ожидается значительный дождь, гроза, град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с. Из-за опасных погодных явлений синоптики объявили І уровень опасности - желтый.

Температура воздуха в Харькове ночью составит +15...+17 °С, днем — +25...+27 °С.

Погода в Харьковской области на 23 мая

На Харьковщине в субботу, 23 мая, прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди, местами значительные осадки, грозы, град и шквалы до 20 м/с. Температура по области ночью будет колебаться от +14...+19 °С, днем — от +23...+28 °С.

Погода в ближайшие дни

В воскресенье, 24 мая, погода на Харьковщине будет оставаться неустойчивой. В Харькове и области местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +21...+26 °С.

25 мая синоптики прогнозируют небольшой дождь и постепенное снижение температуры. Ночью ожидается +11...+16 °С, днем — +21...+26 °С. А 26 и 27 мая в регионе также сохранится дождливая погода. Местами возможны порывы ветра до 20 м/с. Температура воздуха днем снизится до +19...+24 °С.

По предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, с 28 мая по 1 июня на Харьковщине сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, преимущественно в дневные часы.

Климатические данные для Харькова за 22 мая

Отдельно синоптики обнародовали и климатические данные для Харькова на 22 мая по многолетним наблюдениям.

Самую низкую температуру в этот день фиксировали в 1974 году — тогда воздух остыл до +1,6 °С. Зато температурный максимум зафиксировали в 2007 году — +31,8 °С.

Среднесуточная температура для этой даты по климатической норме составляет +17,1 °С.

Ранее журналисты Новини.LIVE сообщали, что в День вышиванки в Харькове под открытым небом состоялся концерт народных музыкантов, которые играли в самом центре города. Для многих это был не просто праздник, а напоминание о доме, который приходится защищать уже четвертый год войны.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове коммунальщики начали сезонную обработку роз и хвойных растений от вредителей и болезней. Работы сейчас продолжаются на улице Полтавский Шлях. Специалисты обрабатывают кусты роз и хвойные насаждения специальными препаратами. В коммунальном предприятии отмечают, что средства, которые используют для защиты растений, безопасны для людей и животных.

Новости Харькова дождь температура воздуха погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
