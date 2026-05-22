Головна Харків Негода у Харкові: завтра очікуються сильні грози та вітер

Негода у Харкові: завтра очікуються сильні грози та вітер

Дата публікації: 22 травня 2026 18:39
Жінка йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові та області найближчими днями збережеться нестійка погода. Уже завтра, 23 травня, синоптики прогнозують сильний дощ, грозу, град та шквали до 20 м/с. 

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Повідомлення про шторм. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Харкові на 23 травня

За прогнозом синоптиків, у місті вночі пройде невеликий короткочасний дощ, а вдень очікується значний дощ, гроза, град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с. Через небезпечні погодні явища синоптики оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Температура повітря у Харкові вночі становитиме +15…+17 °С, вдень — +25…+27 °С.

Погода у Харківській області на 23 травня

На Харківщині у суботу, 23 травня, прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, місцями значні опади, грози, град та шквали до 20 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від +14...+19 °С, вдень — від +23...+28 °С.

Погода у найближчі дні

У неділю, 24 травня, погода на Харківщині залишатиметься нестійкою. У Харкові та області місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме +21…+26 °С.

25 травня синоптики прогнозують невеликий дощ та поступове зниження температури. Вночі очікується +11…+16 °С, вдень — +21…+26 °С. А 26 та 27 травня в регіоні також збережеться дощова погода. Місцями можливі пориви вітру до 20 м/с. Температура повітря вдень знизиться до +19…+24 °С.

За попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, з 28 травня по 1 червня на Харківщині утримається нестійка погода з короткочасними дощами та грозами, переважно у денні години.

Кліматичні дані для Харкова за 22 травня

Окремо синоптики оприлюднили й кліматичні дані для Харкова на 22 травня за багаторічними спостереженнями.

Найнижчу температуру цього дня фіксували у 1974 році — тоді повітря охололо до +1,6 °С. Натомість температурний максимум зафіксували у 2007 році — +31,8 °С.

Середньодобова температура для цієї дати за кліматичною нормою становить +17,1 °С.

Раніше журналісти Новини.LIVE повідомляли, що у День вишиванки в Харкові просто неба відбувся концерт народних музикантів, які грали у самому центрі міста. Для багатьох це було не просто свято, а нагадування про дім, який доводиться захищати вже четвертий рік війни.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові комунальники розпочали сезонну обробку троянд та хвойних рослин від шкідників і хвороб. Роботи зараз тривають на вулиці Полтавський Шлях. Фахівці обробляють кущі троянд та хвойні насадження спеціальними препаратами. У комунальному підприємстві зазначають, що засоби, які використовують для захисту рослин, безпечні для людей і тварин.

Новини Харкова дощ температура повітря погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
