Россияне атаковали Харьковскую область — есть раненый

Ночью россияне атаковали Харьковскую область — ранен мужчина
В ночь на 30 ноября российские оккупанты беспилотниками атаковали Харьковскую область. В результате вражеского обстрела ранен мужчина, также зафиксированы пожары и разрушения.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в воскресенье, 30 ноября.
Атака РФ на Харьковскую область 30 ноября — какие последствия
Сегодня ночью российские войска атаковали ударными беспилотниками село Плоское Великобурлукской громады Купянского района Харьковской области.
По данным ГСЧС, два БпЛА попали в частный сектор, из-за чего вспыхнули пожары. Горел жилой дом и хозяйственная постройка.
В результате российского обстрела пострадал 52-летний мужчина.
К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 15 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС, в том числе медицинский расчет и офицер-спасатель громады.
