Главная Харьков Ночью россияне атаковали Харьковскую область — ранен мужчина

Ночью россияне атаковали Харьковскую область — ранен мужчина

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 12:23
Россияне атаковали Харьковскую область — есть раненый
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 30 ноября российские оккупанты беспилотниками атаковали Харьковскую область. В результате вражеского обстрела ранен мужчина, также зафиксированы пожары и разрушения.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в воскресенье, 30 ноября.

Атака РФ на Харківщину
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: ГСЧС Харьковской области

Атака РФ на Харьковскую область 30 ноября — какие последствия

Сегодня ночью российские войска атаковали ударными беспилотниками село Плоское Великобурлукской громады Купянского района Харьковской области.

По данным ГСЧС, два БпЛА попали в частный сектор, из-за чего вспыхнули пожары. Горел жилой дом и хозяйственная постройка.

В результате российского обстрела пострадал 52-летний мужчина.

Обстріл Харківщини 30 листопада
Разрушения в результате обстрела Харьковщины. Фото: ГСЧС Харьковщины

К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 15 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС, в том числе медицинский расчет и офицер-спасатель громады.

Напомним, что поздно вечером 29 ноября российские оккупанты дронами атаковали Киевскую область.

Также мы сообщали, что российские войска нанесли массированный удар по Запорожской области — ранен ребенок.

