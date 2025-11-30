Росіяни атакували Харківщину — є поранений

Вночі росіяни атакували Харківщину — поранено чоловіка
У ніч проти 30 листопада російські окупанти безпілотниками атакували Харківську область. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка, також зафіксовано пожежі та руйнування.
Про це інформує пресслужба ДСНС України у неділю, 30 листопада.
Атака РФ на Харківщину 30 листопада — які наслідки
Сьогодні вночі російські війська атакували ударними безпілотниками село Плоске Великобурлуцької громади Куп'янського району Харківської області.
За даними ДСНС, два БпЛА влучили в приватний сектор, через що спалахнули пожежі. Горів житловий будинок та господарча споруда.
Внаслідок російського обстрілу постраждав 52-річний чоловік.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 15 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, в тому числі медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.
Нагадаємо, що пізно ввечері 29 листопада російські окупанти дронами атакували Київську область.
Також ми повідомляли, що російські війська завдали масованого удару по Запорізькій області — поранено дитину.
