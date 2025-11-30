Відео
Головна Харків Вночі росіяни атакували Харківщину — поранено чоловіка

Вночі росіяни атакували Харківщину — поранено чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 12:23
Росіяни атакували Харківщину — є поранений
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: ДСНС Харківщини

У ніч проти 30 листопада російські окупанти безпілотниками атакували Харківську область. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка, також зафіксовано пожежі та руйнування.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у неділю, 30 листопада.

Читайте також:
Атака РФ на Харківщину
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: ДСНС Харківщини

Атака РФ на Харківщину 30 листопада — які наслідки

Сьогодні вночі російські війська атакували ударними безпілотниками село Плоске Великобурлуцької громади Куп'янського району Харківської області.

За даними ДСНС, два БпЛА влучили в приватний сектор, через що спалахнули пожежі. Горів житловий будинок та господарча споруда.

Внаслідок російського обстрілу постраждав 52-річний чоловік.

Обстріл Харківщини 30 листопада
Руйнування внаслідок обстрілу Харківщини. Фото: ДСНС Харківщини

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 15 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, в тому числі медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо, що пізно ввечері 29 листопада російські окупанти дронами атакували Київську область.

Також ми повідомляли, що російські війська завдали масованого удару по Запорізькій області — поранено дитину.

ДСНС Харківська область обстріли війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
