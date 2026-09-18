В ночь на 18 сентября 2026 года РФ обстреляла Балаклею в Харьковской области

Разрушения в Балаклее после обстрела в ночь на 18 сентября 2026 года. Фото: Виталий Карабанов

В ночь на пятницу, 18 сентября, российские военные обстреляли Балаклею в Харьковской области. В одном из микрорайонов города произошло два попадания. Повреждения получили частные жилые дома и хозяйственные постройки. Один частный дом был разрушен. Кроме того, в результате обстрела были повреждены окна в десяти домовладениях.

Об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения Виталия Карабанова

Последствия удара по Балаклее в ночь на 18 сентября

Люди не пострадали. Чем именно армия РФ атаковала город — глава ГВА не уточнил. Воздушные Силы ВС Украины в 20:47 17 сентября предупреждали, что в направлении Харьковской области летят КАБы.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 17 сентября российский беспилотник нанёс удар по торговому центру в Основянском районе Харькова. Взгорелся пожар. Одной сотруднице потребовалась медицинская помощь.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова писал, что в течение суток 14 сентября РФ обстреливала Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области. Один человек погиб. Пострадали почти два десятка мирных жителей, в том числе дети.