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Главная Харьков Ночной обстрел Балаклеи: под обстрелом оказались дома

Ночной обстрел Балаклеи: под обстрелом оказались дома

Ua ru
18 сентября 2026 05:50
В ночь на 18 сентября 2026 года РФ обстреляла Балаклею в Харьковской области
Разрушения в Балаклее после обстрела в ночь на 18 сентября 2026 года. Фото: Виталий Карабанов

В ночь на пятницу, 18 сентября, российские военные обстреляли Балаклею в Харьковской области. В одном из микрорайонов города произошло два попадания. Повреждения получили частные жилые дома и хозяйственные постройки. Один частный дом был разрушен. Кроме того, в результате обстрела были повреждены окна в десяти домовладениях.

Об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов, передает Новини.LIVE.

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У ніч проти 18 вересня 2026 року РФ обстріляла Балаклію на Харківщині
Скриншот сообщения Виталия Карабанова

Последствия удара по Балаклее в ночь на 18 сентября

Люди не пострадали. Чем именно армия РФ атаковала город — глава ГВА не уточнил. Воздушные Силы ВС Украины в 20:47 17 сентября предупреждали, что в направлении Харьковской области летят КАБы.

Армія РФ увечері 17 вересня 2026 року атакувала Харківщину КАБАми
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 17 сентября российский беспилотник нанёс удар по торговому центру в Основянском районе Харькова. Взгорелся пожар. Одной сотруднице потребовалась медицинская помощь.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова писал, что в течение суток 14 сентября РФ обстреливала Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области. Один человек погиб. Пострадали почти два десятка мирных жителей, в том числе дети.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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