У ніч проти 18 вересня 2026 року РФ обстріляла Балаклію на Харківщині

Руйнування в Балаклії після обстрілу в ніч проти 18 вересня 2026 року. Фото: Віталій Карабанов

У ніч проти п'ятниці, 18 вересня, російські військові обстріляли Балаклію Харківської області. В одному з мікрорайонів міста сталися два влучання. Зазнали пошкоджень приватні житлові будинки та господарські споруди. Один приватний будинок зруйнувався. Крім того, атака пошкодила скління вікон у десятьох домоволодіннях.

Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення Віталія Карабанова

Наслідки удару по Балаклії в ніч проти 18 вересня

Люди не постраждали. Чим саме армія РФ атакувала місто — очільник МВА не уточнив. Повітряні Сили ЗС України о 20:47 17 вересня попереджали, що в напрямку Харківщини летять КАБи.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 17 вересня російський безпілотник завдав удару по торговельному центру в Основ'янському районі Харкова. Спалахнула пожежа. Знадобилася медична допомога одній працівниці.

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова писав, що впродовж доби 14 вересня РФ обстрілювала Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Одна людина загинула. Постраждали майже два десятки мирних жителів, зокрема діти.