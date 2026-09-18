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Головна Харків Нічний обстріл Балакліїі: під ударом опинилися будинки

Нічний обстріл Балакліїі: під ударом опинилися будинки

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18 вересня 2026 05:50
У ніч проти 18 вересня 2026 року РФ обстріляла Балаклію на Харківщині
Руйнування в Балаклії після обстрілу в ніч проти 18 вересня 2026 року. Фото: Віталій Карабанов

У ніч проти п'ятниці, 18 вересня, російські військові обстріляли Балаклію Харківської області. В одному з мікрорайонів міста сталися два влучання. Зазнали пошкоджень приватні житлові будинки та господарські споруди. Один приватний будинок зруйнувався. Крім того, атака пошкодила скління вікон у десятьох домоволодіннях. 

Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, передає Новини.LIVE.

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У ніч проти 18 вересня 2026 року РФ обстріляла Балаклію на Харківщині
Скриншот повідомлення Віталія Карабанова

Наслідки удару по Балаклії в ніч проти 18 вересня 

Люди не постраждали. Чим саме армія РФ атакувала місто — очільник МВА не уточнив. Повітряні Сили ЗС України о 20:47 17 вересня попереджали, що в напрямку Харківщини летять КАБи

Армія РФ увечері 17 вересня 2026 року атакувала Харківщину КАБАми
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 17 вересня російський безпілотник завдав удару по торговельному центру в Основ'янському районі Харкова. Спалахнула пожежа. Знадобилася медична допомога одній працівниці. 

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова писав, що впродовж доби 14 вересня РФ обстрілювала Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Одна людина загинула. Постраждали майже два десятки мирних жителів, зокрема діти.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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