Дом после удара. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

В результате ночного российского удара по Основянскому району Харькова разразился масштабный пожар. Огонь охватил жилые дома, приусадебные постройки и производственные помещения. Повреждены квартиры, автомобили и гаражи, а часть жителей осталась без крова. Пострадали пять человек, среди них — четырехлетний ребенок.

Журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова побывала на месте атаки, запечатлела последствия и пообщалась с жителями.

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Взрыв посреди ночи

Татьяна Поляничкина живет в одном из домов, пострадавших от ночного удара. По ее словам, взрыв застал семью во сне. Женщина услышала громкий грохот, после чего на неё обрушились балконные двери. Семья в спешке выбежала из квартиры, прихватив документы.

Двор после удара. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

После пожара Татьяна лишилась почти всего имущества, в том числе холодильника, стиральной машины и телевизора. Также сгорел старый автомобиль семьи.

"Мы уже спали. Потом я слышу такой грохот, и балконные двери падают на меня. Мы выскочили, стекло уже лежало на полу. Я схватила документы — и всё. Так всё сгорело, ничего не осталось. И холодильник, и стиралка, и телевизор — всё. У нас была старая машина, хотели её отремонтировать, но она тоже сгорела", — сказала Татьяна.

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Татьяна о потере имущества. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Потеря жилья

Другой житель, Игорь, рассказал, что после взрыва в его квартире вылетели стекла, а оконная рама пролетела через комнату. Мужчина жил на третьем этаже трехэтажного дома.

Вход во двор после атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

После начала пожара он видел, как обрушился верхний этаж. Удалось спасти документы и часть тёплых вещей, которые не сгорели.

"Проснулся, услышал такой хлопок, звон. Вскочил — а под ногами стекло. Смотрю — всё открыто, рама пролетела через всю комнату. Пошёл открывать дверь, а соседи уже выходят и кричат, чтобы все побыстрее выбирались на улицу. Потом всё начало разгораться, и третий этаж обрушился вниз. Я трижды заходил, забрал документы и тёплые вещи — то, что не сгорело", — рассказал Игорь.

Игорь о взрыве. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Что известно об атаке

Российские войска ночью атаковали Основянский район Харькова реактивным беспилотником. В результате попадания загорелись двухэтажный многоквартирный и частный жилые дома, приусадебные постройки и производственные здания.

Спасатели на месте попадания. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Также повреждены многоэтажные жилые дома, гаражи и легковые автомобили.

Последствия попадания дрона РФ. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

По имеющейся информации, в результате удара пострадали пять человек, среди них — четырёхлетний ребёнок.

Потолок, обрушившийся после атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

На месте работают спасатели ГСЧС, полицейские, медики, волонтеры и коммунальные службы. Они помогают пострадавшим и ликвидируют последствия атаки. Работы продолжаются под угрозой повторных ударов. Психологи ГСЧС оказывают жителям психологическую помощь.

Руины после удара. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Пожарные ликвидируют последствия попадания. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Как сообщали Новини.LIVE, в понедельник, 26 октября, российские войска атаковали Новобаварский район Харькова. В результате обстрела погибли мужчина и женщина, еще как минимум четверо человек пострадали. Повреждения получили жилые дома, детское учреждение, автомобили и здания предприятий.

Также Новини.LIVE писали, что с 19 по 25 октября российские войска 36 раз обстреляли Харьков. В результате атак погибли три человека. Еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них трое детей. Под ударами оказались жилые дома, предприятия и важные объекты инфраструктуры.