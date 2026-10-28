Будинок після удару. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Унаслідок нічного російського удару по Основ’янському району Харкова спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив житлові будинки, надвірні споруди та виробничі приміщення. Пошкоджено квартири, автомобілі й гаражі, а частина мешканців залишилася без житла. Постраждали п’ятеро людей, серед них — чотирирічна дитина.

Журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова побувала на місці атаки, зафільмувала наслідки та поспілкувалася з мешканцями.

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Вибух посеред ночі

Тетяна Поляничкіна живе в одному з будинків, які постраждали від нічного удару. За її словами, вибух застав родину уві сні. Жінка почула гучний гуркіт, після чого на неї впали балконні двері. Родина поспіхом вибігла з помешкання, прихопивши документи.

Подвір'я після удару. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Після пожежі Тетяна втратила майже все майно, зокрема холодильник, пральну машину й телевізор. Також згорів старий автомобіль родини.

"Ми вже спали. Потім я чую такий гуркіт, і балконні двері падають на мене. Ми вискочили, вже скло було на підлозі. Я схопила документи — і все. Так усе погоріло, нічого немає. І холодильник, і машинка, телевізор — усе. У нас була стара машина, хотіли її відремонтувати, але вона теж згоріла", — сказала Тетяна.

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Тетяна про втрату майна. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Втрата домівки

Інший мешканець, Ігор, розповів, що після вибуху в його квартирі повилітали шибки, а віконна рама пролетіла через кімнату. Чоловік жив на третьому поверсі триповерхового будинку.

Вхід у двір після атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Після початку пожежі він бачив, як верхній поверх обвалився. Врятувати вдалося документи та частину теплих речей, які не згоріли.

"Прокинувся, почув такий хлопок, дзвін. Схопився — а під ногами скло. Дивлюся, усе відкрите, рама через усю кімнату пролетіла. Пішов відчиняти двері, а сусіди вже виходять і кричать, щоб усі швидше вибиралися на вулицю. Потім усе почало розгоратися, і третій поверх обвалився вниз. Я тричі заходив, забрав документи й теплі речі — те, що не згоріло", — розповів Ігор.

Ігор про вибух. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Що відомо про атаку

Російські війська вночі атакували Основ’янський район Харкова реактивним безпілотником. Унаслідок влучання загорілися двоповерховий багатоквартирний і приватний житлові будинки, надвірні споруди та виробничі будівлі.

Рятувальники на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Загальна площа пожежі становила 2500 квадратних метрів. Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, гаражі та легкові автомобілі.

Наслідки влучання дрона РФ. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

За наявною інформацією, внаслідок удару постраждали п’ятеро людей, серед них — чотирирічна дитина.

Стеля, яка обвалилася після атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

На місці працюють рятувальники ДСНС, поліцейські, медики, волонтери та комунальні служби. Вони допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки атаки. Роботи тривають під загрозою повторних ударів. Психологи ДСНС надають мешканцям психологічну допомогу.

Згарище після удару. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Вогнеборці ліквідовують наслідки влучання. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Як повідомляли Новини.LIVE, у понеділок, 26 жовтня, російські війська атакували Новобаварський район Харкова. Унаслідок обстрілу загинули чоловік і жінка, ще щонайменше четверо людей постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячий заклад, автомобілі та будівлі підприємств.

Також Новини.LIVE писали, що з 19 до 25 жовтня російські війська 36 разів обстріляли Харків. Унаслідок атак загинули троє людей. Ще 28 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед них троє дітей. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства та важливі об'єкти інфраструктури.