Ночной удар по Харькову: попадания в нескольких районах

Выбитые окна в доме. Фото иллюстративное: Харьковская ОГА

В ночь на 29 апреля Харьков атаковали вражеские беспилотники. Они заходили на город сразу с нескольких направлений. В результате ударов пострадал один человек. В разных районах зафиксировали повреждения зданий и транспорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки

Атака произошла ночью 29 апреля и задела несколько районов города. По предварительным данным, один человек получил ранения из-за осколков стекла. Медики оказали ему необходимую помощь на месте.

В Основянском районе взрывной волной повредило остекление садового центра гипермаркета. Также пострадали два автобуса и один легковой автомобиль. На месте работали коммунальные службы.

В Слободском районе после попадания беспилотника возник пожар на открытой территории. Горели деревья, огонь оперативно потушили спасатели.

Наибольшие повреждения

Больше всего повреждений зафиксировали в Немышлянском районе. Там взрывная волна выбила окна и повредила крыши примерно 25 частных домов. Местные жители начали самостоятельно закрывать выбитые окна, чтобы сохранить тепло.

Работа спецслужб

Профильные службы быстро отреагировали на последствия атаки. Они обследуют территории, фиксируют разрушения и помогают жителям ликвидировать повреждения.

Что известно об атаке

Согласно официальным сообщениям городского головы Харькова Игоря Терехова, в ночь на 29 апреля город подвергся серии ударов.

00:08 — Сообщено о первом попадании в Основянском районе. Специалисты начали уточнение последствий.

00:18 — Стало известно о прилете в Слободском районе. Взрывной волной выбило окна в многоквартирных домах, расположенных рядом с местом попадания. Предварительно — без пострадавших.

00:23 — Зафиксировано попадание в Немышлянском районе.

00:43 — Мэр уточнил информацию по Немышлянскому району: в результате атаки пострадал один человек.

00:47 — Детали удара по Немышлянскому району: вражеский дрон попал в дерево. Это повлекло повреждение около 10 частных домов.

01:51 — Зафиксирован очередной прилет в Индустриальном районе Харькова. На тот момент информация о разрушениях и пострадавших уточнялась.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска атаковали Чугуев ударным беспилотником утром, 28 апреля. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения. На месте работают экстренные службы, продолжается выяснение обстоятельств.