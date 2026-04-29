Нічний удар по Харкову: влучання у декількох районах

Вибиті вікна в будинку.

У ніч на 29 квітня Харків атакували ворожі безпілотники. Вони заходили на місто одразу з кількох напрямків. Внаслідок ударів постраждала одна людина. У різних районах зафіксували пошкодження будівель і транспорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки

Атака сталася вночі 29 квітня і зачепила кілька районів міста. За попередніми даними, одна людина отримала поранення через уламки скла. Медики надали їй необхідну допомогу на місці.

В Основ’янському районі вибуховою хвилею пошкодило скління садового центру гіпермаркету. Також постраждали два автобуси та один легковий автомобіль. На місці працювали комунальні служби.

У Слобідському районі після влучання безпілотника виникла пожежа на відкритій території. Горіли дерева, вогонь оперативно загасили рятувальники.

Найбільші пошкодження

Найбільше пошкоджень зафіксували в Немишлянському районі. Там вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила дахи приблизно 25 приватних будинків. Місцеві жителі почали самостійно закривати вибиті вікна, щоб зберегти тепло.

Робота спецслужб

Профільні служби швидко відреагували на наслідки атаки. Вони обстежують території, фіксують руйнування та допомагають мешканцям ліквідовувати пошкодження.

Що відомо про атаку

Згідно з офіційними повідомленнями міського голови Харкова Ігоря Терехова, у ніч на 29 квітня місто зазнало серії ударів.

00:08 — Повідомлено про перше влучання в Основ’янському районі. Фахівці розпочали уточнення наслідків.

00:18 — Стало відомо про приліт у Слобідському районі. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоквартирних будинках, розташованих поруч із місцем влучання. Попередньо — без постраждалих.

00:23 — Зафіксовано влучання у Немишлянському районі.

00:43 — Мер уточнив інформацію по Немишлянському району: внаслідок атаки постраждала одна людина.

00:47 — Деталі удару по Немишлянському району: ворожий дрон влучив у дерево. Це спричинило пошкодження близько 10 приватних будинків.

01:51 — Зафіксовано черговий приліт в Індустріальному районі Харкова. На той момент інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнювалася.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська атакували Чугуїв ударним безпілотником вранці, 28 квітня. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. На місці працюють екстрені служби, триває з’ясування обставин.