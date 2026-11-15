Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Ночные морозы и солнечный день: погода в Харькове завтра

Ночные морозы и солнечный день: погода в Харькове завтра

Ua ru
15 ноября 2026 18:44
Погода в Харькове 16 ноября: заморозки, дожди и потепление Новини.LIVE
Девушка улыбается в солнечный день. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове в понедельник, 16 ноября, осадков не ожидается, однако ночью температура воздуха опустится почти до нуля. Днем станет теплее, а небо время от времени будет проясняться. В ближайшие дни погода изменится: синоптики прогнозируют дожди, местами мокрый снег и усиление ветра. В конце этого периода температура заметно повысится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама

Погода в Харькове 16 ноября

В понедельник, 16 ноября, в Харькове будет сухо, а переменная облачность будет чередоваться с прояснениями. Ночью температура воздуха будет держаться около 0 °C, поэтому на улице будет довольно прохладно. Днём столбики термометров поднимутся до +4…+6 °C. Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Осадков в течение суток синоптики не прогнозируют.

Погода в Харьковской области 16 ноября

В населенных пунктах Харьковской области 16 ноября также ожидается переменная облачность без дождя и снега. Холоднее всего будет ночью, когда температура будет колебаться от +2 до −3 °C. В некоторых районах возможен небольшой мороз. Днём воздух прогреется до +2…+7 °C. Ветер останется южным, его скорость составит 5–10 м/с.

Погода в ближайшие дни

Во вторник, 17 ноября, небо над Харьковской областью затянут облака, хотя временами будут появляться прояснения. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью составит от −3 до +2 °C, днём от +1 до +6 °C. Юго-восточный ветер усилится до 9–14 м/с.

Читайте также:

В среду, 18 ноября, станет значительно теплее, но дожди продолжатся. Ночью температура поднимется до +1…+6 °C, а днем достигнет +8…+13 °C. Ветер сменится на южный со скоростью 7–12 м/с. Днем местами ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за обстрелов и боевых действий в Харьковской области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Харьковская область синоптик Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации