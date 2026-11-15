Девушка улыбается в солнечный день. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове в понедельник, 16 ноября, осадков не ожидается, однако ночью температура воздуха опустится почти до нуля. Днем станет теплее, а небо время от времени будет проясняться. В ближайшие дни погода изменится: синоптики прогнозируют дожди, местами мокрый снег и усиление ветра. В конце этого периода температура заметно повысится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 16 ноября

В понедельник, 16 ноября, в Харькове будет сухо, а переменная облачность будет чередоваться с прояснениями. Ночью температура воздуха будет держаться около 0 °C, поэтому на улице будет довольно прохладно. Днём столбики термометров поднимутся до +4…+6 °C. Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Осадков в течение суток синоптики не прогнозируют.

Погода в Харьковской области 16 ноября

В населенных пунктах Харьковской области 16 ноября также ожидается переменная облачность без дождя и снега. Холоднее всего будет ночью, когда температура будет колебаться от +2 до −3 °C. В некоторых районах возможен небольшой мороз. Днём воздух прогреется до +2…+7 °C. Ветер останется южным, его скорость составит 5–10 м/с.

Погода в ближайшие дни

Во вторник, 17 ноября, небо над Харьковской областью затянут облака, хотя временами будут появляться прояснения. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью составит от −3 до +2 °C, днём от +1 до +6 °C. Юго-восточный ветер усилится до 9–14 м/с.

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В среду, 18 ноября, станет значительно теплее, но дожди продолжатся. Ночью температура поднимется до +1…+6 °C, а днем достигнет +8…+13 °C. Ветер сменится на южный со скоростью 7–12 м/с. Днем местами ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за обстрелов и боевых действий в Харьковской области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.