Дівчина усміхається у сонячний день. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові в понеділок, 16 листопада, опадів не очікується, проте вночі температура повітря опуститься майже до нуля. Вдень стане тепліше, а небо час від часу прояснюватиметься. У найближчі дні погода зміниться: синоптики прогнозують дощі, місцями мокрий сніг і посилення вітру. Наприкінці цього періоду температура помітно підвищиться.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові 16 листопада

У понеділок, 16 листопада, в Харкові буде сухо, а мінлива хмарність чергуватиметься з проясненнями. Вночі температура повітря триматиметься близько 0 °C, тому на вулиці буде досить прохолодно. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +4…+6 °C. Дутиме південний вітер зі швидкістю 5–10 м/с. Опадів протягом доби синоптики не прогнозують.

Погода в Харківській області 16 листопада

У населених пунктах Харківщини 16 листопада також очікується мінлива хмарність без дощу та снігу. Найхолодніше буде вночі, коли температура коливатиметься від +2 до −3 °C. У деяких районах можливий невеликий мороз. Удень повітря прогріється до +2…+7 °C. Вітер залишатиметься південним, його швидкість становитиме 5–10 м/с.

Погода найближчими днями

У вівторок, 17 листопада, небо над Харківщиною затягнуть хмари, хоча часом з'являтимуться прояснення. Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вночі становитиме від −3 до +2 °C, удень від +1 до +6 °C. Південно-східний вітер посилиться до 9–14 м/с.

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У середу, 18 листопада, стане значно тепліше, але дощі триватимуть. Уночі температура підніметься до +1…+6 °C, а вдень досягне +8…+13 °C. Вітер зміниться на південний зі швидкістю 7–12 м/с. Удень місцями очікуються пориви до 15–20 м/с.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що через обстріли та бойові дії в Харківській області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.