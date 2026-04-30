Ночные удары по Харьковщине: разрушения и раненая женщина

Последствия атаки на Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 30 апреля российские войска атаковали Харьковскую область беспилотниками и авиабомбами. Под ударом оказались несколько населенных пунктов. Пострадала женщина.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Атаки на Харьковскую область

По данным следствия, атаки начались ночью и продолжались несколько часов. Около 01:45 в поселке Великий Бурлук Купянского района дрон попал в жилую застройку. Пострадала 61-летняя женщина — у нее острая реакция на стресс и ссадины. Медики оказали помощь на месте. В поселке повреждены дома.

Примерно в 02:20 под ударом оказался Изюм. Два беспилотника повредили почтовое отделение, ангар СТО, торговый киоск и несколько автомобилей.

Удар по Золочевской громаде

Отдельно зафиксировали удар по социальному учреждению. Примерно в 03:00 дрон типа "Молния" попал в крышу психоневрологического интерната в селе Малыжино. Здание подверглось частичным разрушениям. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Еще одна атака произошла около 03:55. Три управляемые авиабомбы попали по окраине села Одноробовка Золочевской общины. Информации о раненых или значительных разрушениях не поступало.

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Расследование продолжается.

Обстрелы за минувшие сутки

За прошедшие сутки, 29 апреля, под ударами оказались город Харьков и еще 24 населенных пункта области. Враг атаковал Индустриальный район Харькова, а также громады в нескольких районах. В результате обстрелов пострадали девять человек. Больше всего раненых в селе Петровка Барвенковской громады — травмы получили мужчины 53, 60, 33 и 37 лет и женщины 23, 20 и 46 лет. В Чугуеве ранена 69-летняя женщина, еще одна женщина пострадала в Великом Бурлуке.

Повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры. В Харькове подверглась разрушениям автозаправочная станция. В Богодуховском районе повреждены частные дома, склады, техника, предприятия, а также интернатное учреждение в селе Малыжино. В Купянском районе пострадали жилые дома, в Изюмском — дома, хозяйственные постройки, автомобили, СТО, почтовое отделение и киоск. Разрушения также зафиксированы в Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах — там повреждены предприятия, дома и электросети.

Во время атак российские войска применили различные виды вооружения: одну ракету, три управляемые авиабомбы, девять беспилотников типа "Герань-2", 22 — типа "Молния", один FPV-дрон и еще 31 беспилотник, тип которых устанавливается.

