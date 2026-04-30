Нічні удари по Харківщині: руйнування та поранена жінка

Наслідки атаки на Харківщину. Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на 30 квітня російські війська атакували Харківську область безпілотниками та авіабомбами. Під ударом опинилися кілька населених пунктів. Постраждала жінка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Атаки на Харківщину

За даними слідства, атаки почалися вночі та тривали кілька годин. Близько 01:45 у селищі Великий Бурлук Куп’янського району дрон влучив у житлову забудову. Постраждала 61-річна жінка — у неї гостра реакція на стрес і садна. Медики надали допомогу на місці. У селищі пошкоджені будинки.

Приблизно о 02:20 під ударом опинився Ізюм. Два безпілотники пошкодили поштове відділення, ангар СТО, торговельний кіоск і кілька автомобілів.

Удар по Золочівській громаді

Окремо зафіксували удар по соціальному закладу. Приблизно о 03:00 дрон типу "Молнія" влучив у дах психоневрологічного інтернату в селі Малижине. Будівля зазнала часткових руйнувань. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Ще одна атака сталася близько 03:55. Три керовані авіабомби влучили по околиці села Одноробівка Золочівської громади. Інформації про поранених чи значні руйнування не надходило.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Розслідування триває.

Обстріли за минулу добу

Впродовж минулої доби, 29 квітня, під ударами опинилися місто Харків і ще 24 населені пункти області. Ворог атакував Індустріальний район Харкова, а також громади в кількох районах. Унаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро людей. Найбільше поранених у селі Петрівка Барвінківської громади — травм зазнали чоловіки 53, 60, 33 і 37 років та жінки 23, 20 і 46 років. У Чугуєві поранено 69-річну жінку, ще одна жінка постраждала у Великому Бурлуку.

Пошкоджено десятки об’єктів цивільної інфраструктури. У Харкові зазнала руйнувань автозаправна станція. У Богодухівському районі пошкоджені приватні будинки, склади, техніка, підприємства, а також інтернатний заклад у селі Малижине. У Куп’янському районі постраждали житлові будинки, в Ізюмському — будинки, господарські споруди, автомобілі, СТО, поштове відділення та кіоск. Руйнування також зафіксовані в Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах — там пошкоджені підприємства, будинки та електромережі.

Під час атак російські війська застосували різні види озброєння: одну ракету, три керовані авіабомби, дев’ять безпілотників типу "Герань-2", 22 — типу "Молнія", один FPV-дрон і ще 31 безпілотник, тип яких встановлюється.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч з 28 проти 29 квітня атакували Харків дронами. Під ударами опинилися кілька районів, внаслідок чого пошкоджені будинки, гіпермаркет та авто.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська атакували Чугуїв ударним безпілотником вранці, 28 квітня. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. На місці працюють екстрені служби, триває з’ясування обставин.