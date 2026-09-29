Ситуация в районе Купянска: что происходит на фронте

Новая тактика РФ на Харьковщине: люди вместо живого щита
На Купянском направлении российские военные пытаются проникать между украинскими боевыми порядками небольшими группами. Они движутся по одному или по двое и пытаются закрепиться для дальнейших штурмов. В то же время украинские военные постепенно оттесняют врага в районе Купянска.
О ситуации в Харьковской области в эфире Ранок.LIVE рассказал офицер штаба батальона "Свобода" Андрей Кривущенко.
Продвижение россиян
По словам Андрея Кривущенко, тактика российских военных на разных направлениях схожа. Они пытаются проникнуть между украинскими боевыми порядками, закрепиться и собрать личный состав для возможного штурма.
"Противник пытается проникнуть между нашими боевыми порядками, чтобы зайти в наши тылы, закрепиться, собрать там определенное количество личного состава для того, чтобы осуществить возможный штурм какой-либо позиции", — рассказал офицер.
В то же время интенсивность таких действий на Харьковском направлении, по его словам, ниже, чем на Покровском. В Донецкой области Россия сосредотачивает больше сил.
Проблемы с обеспечением
Российские военные, находящиеся на передовых позициях, испытывают проблемы с водой, едой, медикаментами и боекомплектом. В то же время украинские военные регулярно замечают попытки доставить им небольшие посылки по воздуху.
"Как правило, это очень маленькие посылки, буквально с бутылкой воды, возможно, какими-то батончиками и пакетом лекарств. Крупных масштабных поставок пока не наблюдалось", — отметил Кривущенко.
По его словам, о проблемах со снабжением также говорят российские военнопленные. Они рассказывают, что командование приказывает им добывать необходимое прямо во время боя.
Привлечение людей
Точной информации о российских резервах у офицера нет. В то же время он отметил, что Россия обладает значительным населением и мобилизационным ресурсом.
"Учитывая, что Россия-агрессор имеет огромное население, я думаю, что с резервами личного состава у них более или менее все в порядке", — сказал Андрей Кривущенко.
По его словам, российские военные ежедневно продолжают задействовать значительное количество личного состава.
Удары дронами и КАБами
Среди вооружения, которое используют российские войска, офицер назвал беспилотники, в частности "Молнии". Это лёгкие и дешёвые аппараты, которые могут нести до 10 килограммов боевой части.
"Они очень дешевые и наносят очень большой урон при поражении. Но благодаря нашим СИРТ, небольшим СИРТ, которые мы называем FPV-дронами, огромное количество "Молний" сбивают на подлетных траекториях", — рассказал военный.
В то же время одной из самых больших проблем по всей линии боевого столкновения он назвал управляемые авиационные бомбы.
"Одна из самых больших проблем на сегодняшний день по всей линии боевого столкновения — это КАБы. Как только мы решим проблему с КАБами, с авиацией противника, нам всем станет намного легче", — отметил Кривущенко.
Бои под Купянском
Отдельно Андрей Кривущенко рассказал о ситуации в районе Купянска. По его словам, российские военные неоднократно использовали гражданское население для прикрытия своих перемещений, а также переодевались в гражданскую одежду.
"Мы неоднократно замечали подобную тактику противника, когда они прикрываются гражданским населением, когда они переодеваются в гражданскую одежду, пытаются двигаться как при отступлении, к сожалению, так и при наступлении, так же они движутся, маскируясь под гражданское население", — рассказал офицер.
По его словам, сейчас украинские военные ведут операции в поддержку штурмовых действий 23-го отдельного штурмового полка "Рух". Кривущенко отметил, что за последнее время в районе Купянска бойцы полка освободили более пяти квадратных километров украинской территории.
"Поэтому, да, это правда, врага понемногу, понемногу оттесняем назад", — сказал Кривущенко.
Он также рассказал о выходе российских военных через газопровод. По его словам, речь идет о передвижении в полной темноте на расстояние более 10 километров.
"Скорее всего, у них там есть места, где они могут вылезти из этой трубы — небольшие отверстия, — чтобы подышать свежим воздухом и продолжить своё движение дальше", — отметил офицер.
Как сообщали Новини.LIVE, войска РФ продолжают штурмы в направлении Боровой в Харьковской области, но за летнюю кампанию не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.
Также Новини.LIVE писали, что украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного.