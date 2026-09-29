Ситуація біля Куп’янська: що відбувається на фронті

Військовий на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб

На Куп’янському напрямку російські військові намагаються просочуватися між українськими бойовими порядками невеликими групами. Вони рухаються по одному або по двоє та намагаються закріпитися для подальших штурмів. Водночас українські військові поступово відтісняють ворога в районі Куп’янська.

Про ситуацію на Харківщині в ефірі Ранок.LIVE розповів офіцер штабу батальйону "Свобода" Андрій Кривущенко.

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Просування росіян

За словами Андрія Кривущенка, тактика російських військових на різних напрямках схожа. Вони намагаються пройти між українськими бойовими порядками, закріпитися та накопичити особовий склад для можливого штурму.

"Противник намагається інфільтруватись між наших бойових порядків, щоб зайти в наші тили, закріпитися, накопичити там собі певну кількість особового складу для того, щоб здійснити можливий штурм якоїсь позиції", — розповів офіцер.

Водночас інтенсивність таких дій на Харківському напрямку, за його словами, нижча, ніж на Покровському. На Донеччині Росія зосереджує більше сил.

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Проблеми із забезпеченням

Російські військові, які перебувають на передових позиціях, мають проблеми з водою, їжею, ліками та боєкомплектом. Водночас українські військові регулярно помічають спроби доставляти їм невеликі посилки повітрям.

"Як правило, це дуже маленькі посилки, буквально там з пляшкою води, можливо, якимись батончиками і пакетом ліків. Великих доставок масштабних поки що не спостерігалось", — зазначив Кривущенко.

За його словами, про проблеми із забезпеченням також говорять російські військовополонені. Вони розповідають, що командування наказує їм здобувати необхідне безпосередньо під час бою.

Залучення людей

Точної інформації про російські резерви офіцер не має. Водночас він зазначив, що Росія має значну кількість населення та мобілізаційний ресурс.

"Враховуючи те, що Росія-агресор має величезну кількість населення, я думаю, що з резервами по-особовому складу в них більш-менш все в порядку", — сказав Андрій Кривущенко.

За його словами, російські військові щодня продовжують використовувати значну кількість особового складу.

Удари дронами та КАБами

Серед озброєння, яке використовують російські війська, офіцер назвав безпілотники, зокрема "Молнії". Це легкі та дешеві апарати, які можуть нести до 10 кілограмів бойової частини.

"Вони дуже дешеві, і дуже великий урон наносять при вражанні. Але завдяки нашим МППО, маленьким МППО, ми їх називаємо FPV-дрони, величезну кількість "Молній" збивають на підлітних шляхах", — розповів військовий.

Водночас однією з найбільших проблем по всій лінії бойового зіткнення він назвав керовані авіаційні бомби.

"Одна з найбільших проблем на сьогоднішній день по всій лінії бойового зіткнення — це КАБи. Як тільки ми вирішимо проблему з КАБами, з авіацією противника, нам всім стане набагато легше", — зазначив Кривущенко.

Бої біля Куп’янська

Окремо Андрій Кривущенко розповів про ситуацію в районі Куп’янська. За його словами, російські військові неодноразово використовували цивільне населення для прикриття своїх переміщень, а також переодягалися в цивільний одяг.

"Ми неодноразово помічали подібну тактику противника, коли вони прикриваються цивільним населенням, коли вони переодягаються в цивільне населення, намагаються рухатися як на відхід, на жаль, як і в наступ, так само вони рухаються, маскуючись під цивільне населення", — розповів офіцер.

За його словами, зараз українські військові працюють на підтримку штурмових дій 23-го окремого штурмового полку "Рух". Кривущенко зазначив, що за останній час у районі Куп’янська бійці полку звільнили понад п’ять квадратних кілометрів української землі.

"Тому, да, це правда, ворога потроху, потроху штовхаємо назад", — сказав Кривущенко.

Він також розповів про вихід російських військових через газову трубу. За його словами, йдеться про рух у повній темряві на відстань понад 10 кілометрів.

"Скоріше за все, що в них є там місця, де вони можуть вилізти з цієї труби, невеликі дири, подихати свіжим повітрям і продовжувати свій рух далі", — зазначив офіцер.

Як повідомляли Новини.LIVE, війська РФ продовжують штурми на напрямку Борової на Харківщині, але за літню кампанію не змогли суттєво просунутися. Окупанти змінили тактику й тепер намагаються обходити українські позиції та накопичуватися в тилу. Українські військові протидіють цим спробам, однак інтенсивність атак залишається високою.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного.