Новая тактика РФ на Харьковщине: россияне давят на Купянск

Военный на фронте. Фото иллюстративное: Бригада Гвардии наступления "Месть".

Ситуация на Купянском направлении остается одной из самых напряженных на фронте. Российские войска не отказываются от попыток продвинуться в город и перерезать украинскую логистику. В то же время все большую угрозу представляют не штурмовые группы, а большое количество вражеских беспилотников. Противник продолжает атаковать, несмотря на значительные потери в технике и живой силе.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал подполковник, помощник командира отряда — начальник пресс-службы бригады "Месть" Евгений Роженюк.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении российские войска продолжают активные наступательные действия. Одним из самых сложных участков остается юго-восток от города, где оккупанты смогли создать узкий, но довольно глубокий выступ в районе Песчаного и Кисловки. По словам начальника пресс-службы бригады "Месть" Евгения Роженюка, главной целью врага остается нарушение украинской логистики и попытка усложнить обеспечение подразделений Сил обороны.

"Там россияне пробили узкий, но довольно глубокий клин — до пяти километров в направлении реки Оскол. Цель была рассечь нашу группировку пополам, усложнить снабжение и снизить обороноспособность. Мы делаем все для того, чтобы сломать вражеские планы и делаем это довольно успешно", — отметил подполковник.

Дороги под огнем

Одной из ключевых логистических артерий в районе Купянска остается трасса между городом и Песчаным. Из-за постоянных боевых действий состояние многих дорог ухудшилось, однако это не останавливает российские подразделения. Роженюк отмечает, что оккупанты используют любые маршруты для продвижения — как дороги, так и открытую местность. Даже минные поля или разбитые пути не заставляют их менять поставленные задачи.

Читайте также:

"Враг использует все — и дороги, и поля. Если командование поставило задачу дойти до определенной точки, они будут туда идти независимо от потерь. Их техника будет гореть, личный состав будет гибнуть, но они будут продолжать лезть вперед", — добавил помощник командира отряда — начальник пресс-службы бригады "Месть".

Штурмы техникой

Несмотря на распространенное мнение, что российская армия все чаще действует малыми группами пехоты, технику на Купянском направлении она все еще активно использует. Особенно это касается быстрого подвоза штурмовых групп к украинским позициям. Для этого оккупанты применяют не только автомобили, но и квадроциклы и мотоциклы.

"Во время майских штурмов они использовали автомобильную технику для максимально быстрого подвоза пехоты. Также применяют мотоциклы, квадроциклы и другой транспорт. Все это сопровождается работой дронов и поддержкой авиации", — отметил Евгений Роженюк.

Угроза дронов

Наибольшую опасность на этом направлении сейчас создают именно беспилотники. По словам военного, украинским подразделениям ежедневно приходится противодействовать огромному количеству вражеских дронов. Только одно из подразделений бригады за месяц сбило почти две сотни российских беспилотников с помощью дронов-перехватчиков. При этом речь идет только об одном участке фронта.

"Мы уничтожаем значительную часть дронов противника. Одно из наших подразделений за месяц сбило 187 вражеских бортов. Если учесть все подразделения и все средства поражения, можно понять, насколько велико количество беспилотников, которые использует враг", — отметил подполковник Роженюк.

Россияне в Купянске

В последние месяцы неоднократно появлялись сообщения о возможном присутствии российских диверсионных групп в Купянске. В то же время подтвержденных данных о постоянном присутствии оккупантов в городе пока нет. Военные не исключают, что отдельные небольшие группы могут пытаться проникать на территорию города для сбора информации, однако таких случаев в последнее время не фиксировали.

"Мы не можем категорически утверждать, что противника там нет. Но и подтвержденных фактов его присутствия мы не имеем. На участке ответственности нашего отряда пехоты противника в городе не было зафиксировано", — рассказал Роженюк.

Влияние погоды

Несмотря на дожди и неблагоприятные погодные условия, украинские военные продолжают контролировать ситуацию на направлении круглосуточно. Для этого привлекают различные средства наблюдения и единую систему обмена информацией. Именно благодаря постоянному мониторингу Силы обороны могут быстро реагировать на любые попытки врага продвинуться вперед.

"Независимо от погоды или времени суток мы ведем постоянный мониторинг. На каждое действие противника у нас есть контрдействие. Постоянная осведомленность и быстрая передача информации позволяют эффективно реагировать на любые угрозы", — заявил начальник пресс-службы бригады "Месть".

Преимущество разведки

Отдельную роль в современной войне играет разведка и спутниковые снимки. По словам Роженюка, эффективность этого инструмента подтверждают даже российские военные блогеры, которые регулярно жалуются на точность украинских ударов. Получение актуальных данных позволяет выявлять перемещения техники, места ее маскировки и другие признаки активности противника.

"Российские военные блогеры сами пишут, что украинцы могут получать свежие спутниковые снимки и сравнивать их с предыдущими. Если даже противник открыто об этом говорит, то это лучший показатель эффективности такого инструмента. Да, оно эффективно", — подытожил Роженюк.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области не утихают бои, а российские войска продолжают атаковать позиции Сил обороны. За минувшие сутки враг активизировал штурмовые действия сразу на нескольких участках фронта. Больше всего атак зафиксировали на Южно-Слобожанском направлении. Украинские защитники сдержали наступление и не дали противнику продвинуться вперед.

Также Новини.LIVE писали, что в районе Волчанска российские войска попытались наладить переправу через реку Волчья, чтобы улучшить сообщение для своей техники и подразделений. Для этого оккупанты привлекли специальный мостоукладчик. Однако реализовать замысел не удалось — технику уничтожили еще во время выполнения задания.