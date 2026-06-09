Нова тактика РФ на Харківщині: росіяни тиснуть на Куп’янськ

Військовий на фронті. Фото ілюстративне: Бригада Гвардії наступу “Помста”.

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається однією з найнапруженіших на фронті. Російські війська не відмовляються від спроб просунутися до міста та перерізати українську логістику. Водночас дедалі більшу загрозу становлять не штурмові групи, а велика кількість ворожих безпілотників. Противник продовжує атакувати, попри значні втрати в техніці та живій силі.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів підполковник, помічник командира загону — начальник пресслужби бригади "Помста" Євген Роженюк.

Ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку російські війська продовжують активні наступальні дії. Однією з найскладніших ділянок залишається південний схід від міста, де окупанти змогли створити вузький, але доволі глибокий виступ у районі Піщаного та Кислівки. За словами начальника пресслужби бригади "Помста" Євгена Роженюка, головною метою ворога залишається порушення української логістики та спроба ускладнити забезпечення підрозділів Сил оборони.

"Там росіяни пробили вузький, але доволі глибокий клин — до п’яти кілометрів у напрямку річки Оскіл. Мета була розсікти наше угруповання навпіл, ускладнити постачання та знизити оборонну спроможність. Ми робимо все для того, щоб зламати ворогові плани і робимо це доволі успішно", — зазначив підполковник.

Дороги під вогнем

Однією з ключових логістичних артерій у районі Куп’янська залишається траса між містом і Піщаним. Через постійні бойові дії стан багатьох доріг погіршився, однак це не зупиняє російські підрозділи. Роженюк зазначає, що окупанти використовують будь-які маршрути для просування — як дороги, так і відкриту місцевість. Навіть мінні поля чи розбиті шляхи не змушують їх змінювати поставлені завдання.

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"Ворог використовує все — і дороги, і поля. Якщо командування поставило задачу дійти до певної точки, вони будуть туди йти незалежно від втрат. Їхня техніка горітиме, особовий склад гинутиме, але вони продовжуватимуть лізти вперед", — додав помічник командира загону — начальник пресслужби бригади "Помста".

Штурми технікою

Попри поширену думку, що російська армія дедалі частіше діє малими групами піхоти, техніку на Куп’янському напрямку вона все ще активно використовує. Особливо це стосується швидкого підвезення штурмових груп до українських позицій. Для цього окупанти застосовують не лише автомобілі, а й квадроцикли та мотоцикли.

"Під час травневих штурмів вони використовували автомобільну техніку для максимально швидкого підвозу піхоти. Також застосовують мотоцикли, квадроцикли та інший транспорт. Усе це супроводжується роботою дронів і підтримкою авіації", — зазначив Євген Роженюк.

Загроза дронів

Найбільшу небезпеку на цьому напрямку нині створюють саме безпілотники. За словами військового, українським підрозділам щодня доводиться протидіяти величезній кількості ворожих дронів. Лише один із підрозділів бригади за місяць збив майже дві сотні російських безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів. При цьому йдеться лише про одну ділянку фронту.

"Ми знищуємо значну частину дронів противника. Один із наших підрозділів за місяць збив 187 ворожих бортів. Якщо врахувати всі підрозділи та всі засоби ураження, можна зрозуміти, наскільки великою є кількість безпілотників, які використовує ворог", — зауважив підполковник Роженюк.

Росіяни в Куп’янську

Останніми місяцями неодноразово з’являлися повідомлення про можливу присутність російських диверсійних груп у Куп’янську. Водночас підтверджених даних про постійну присутність окупантів у місті наразі немає. Військові не виключають, що окремі невеликі групи можуть намагатися проникати на територію міста для збору інформації, однак таких випадків останнім часом не фіксували.

"Ми не можемо категорично стверджувати, що противника там немає. Але й підтверджених фактів його присутності ми не маємо. На ділянці відповідальності нашого загону піхоти противника в місті не було зафіксовано", — розповів Роженюк.

Вплив погоди

Попри дощі та несприятливі погодні умови, українські військові продовжують контролювати ситуацію на напрямку цілодобово. Для цього залучають різні засоби спостереження та єдину систему обміну інформацією. Саме завдяки постійному моніторингу Сили оборони можуть швидко реагувати на будь-які спроби ворога просунутися вперед.

"Незалежно від погоди чи часу доби ми ведемо постійний моніторинг. На кожну дію противника в нас є контрдія. Постійна обізнаність і швидка передача інформації дозволяють ефективно реагувати на будь-які загрози", — заявив начальник пресслужби бригади "Помста".

Перевага розвідки

Окрему роль у сучасній війні відіграє розвідка та супутникові знімки. За словами Роженюка, ефективність цього інструменту підтверджують навіть російські військові блогери, які регулярно скаржаться на точність українських ударів. Отримання актуальних даних дозволяє виявляти переміщення техніки, місця її маскування та інші ознаки активності противника.

"Російські військові блогери самі пишуть, що українці можуть отримувати свіжі супутникові знімки та порівнювати їх із попередніми. Якщо навіть противник відкрито про це говорить, то це найкращий показник ефективності такого інструменту. Так, воно ефективне", — підсумував Роженюк.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині не вщухають бої, а російські війська продовжують атакувати позиції Сил оборони. За минулу добу ворог активізував штурмові дії одразу на кількох ділянках фронту. Найбільше атак зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. Українські захисники стримали наступ і не дали противнику просунутися вперед.

Також Новини.LIVE писали, що у районі Вовчанська російські війська спробували налагодити переправу через річку Вовча, щоб покращити сполучення для своєї техніки та підрозділів. Для цього окупанти залучили спеціальний мостоукладач. Однак реалізувати задум не вдалося — техніку знищили ще під час виконання завдання.