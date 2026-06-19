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Главная Харьков Новая тактика ударов по Харькову: Терехов предупредил об угрозе

Новая тактика ударов по Харькову: Терехов предупредил об угрозе

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 14:34
Терехов объяснил, как Россия изменила тактику атак на Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Интенсивность российских атак на Харьков постоянно меняется и происходит волнами. В последнее время в город снова начали попадать управляемые авиабомбы, хотя в течение длительного времени таких ударов не было. Враг также активно применяет дроны и комбинированные атаки.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Волны атак

По словам мэра, характер обстрелов Харькова меняется в зависимости от тактики российских войск. После периода относительного затишья в отношении авиабомб город вновь оказался под ударами КАБ.

"Мы это прекрасно видим, к сожалению, потому что они идут определёнными волнами. Если раньше не было КАБ, то сегодня утром были КАБ. Были "Шахеды", они по-разному заходят в город с разных сторон", — сказал Терехов.

Комбинированные удары

Мэр отметил, что российская армия всё чаще сочетает различные виды вооружения в ходе одной атаки. Сначала город могут атаковать дроны, а затем наносить удары другими средствами поражения.

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"Используют массовые "Шахеды", применяют комбинированные атаки. Сначала был удар по художественному музею, затем два "Шахеда" попали в промышленное предприятие", — рассказал Терехов.

Угроза сохраняется

Отдельно мэр напомнил о случае, когда после атаки дронов по тому же месту нанесли ракетный удар. В этот момент на объекте уже работали спасатели, ликвидировавшие последствия пожара. В результате повторного удара погибли люди.

"Специально, намеренно была запущена баллистическая ракета, которая поразила это же предприятие, где работали сотрудники ГСЧС. Враг очень коварен, поэтому нужно быть очень осторожными и прислушиваться к воздушным тревогам. Если звучит тревога, значит, существует реальная угроза для Харькова", — подчеркнул Терехов.

Удар КАБом

Ночью российская авиация нанесла удары по Харькову управляемыми авиабомбами, в результате чего масштабные разрушения понес Холодногорский район города. Один из боеприпасов попал в складское здание, вызвав крупный пожар. Под завалами предприятия спасатели обнаружили фрагменты тела человека — вероятно, охранника, с которым после атаки пропала связь и которого считали пропавшим без вести. Помимо промышленного объекта, значительные повреждения получили городские сети и гражданская инфраструктура: повреждены легковые автомобили, надворные постройки и более 40 частных домов, где выбито около 155 окон и повреждено более двух десятков кровель.

По предварительным данным, в результате ночного обстрела пострадали десять человек, среди которых четверо детей. На местах попаданий продолжают работать все экстренные службы, специалисты оценивают масштабы разрушений, проверяют состояние поврежденных зданий, а также восстанавливают газо- и электроснабжение.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 18 июня российский FPV-дрон атаковал село Украинское в Чугуевском районе. 65-летняя женщина погибла на месте, а её 66-летнего мужа с ранениями госпитализировали. Также в селе Заводское в результате удара беспилотника полностью сгорел частный дом, а в Новом Бурлуке огонь уничтожил многоквартирный дом.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в течение суток, 15 и 16 июня, российские войска нанесли удары по Харькову и 11 населенным пунктам области. В результате атак пострадали 23 человека, среди них четверо детей. Под ударами оказались: Харьков, Балаклея, Добренька, Одноробовка, Шевченково и другие населенные пункты.

Харьков обстрелы Игорь Терехов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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