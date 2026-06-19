Терехов пояснив, як Росія змінила атаки на Харків

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Інтенсивність російських атак на Харків постійно змінюється і відбувається хвилями. Останнім часом до міста знову почали долітати керовані авіабомби, хоча тривалий період таких ударів не було. Ворог також активно застосовує дрони та комбіновані атаки.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Хвилі атак

За словами мера, характер обстрілів Харкова змінюється залежно від тактики російських військ. Після періоду відносного затишшя щодо авіабомб місто знову опинилося під ударами КАБів.

"Ми це чудово бачимо, на жаль, бо йдуть такими хвилями певними. Якщо раніше не було КАБів, то сьогодні зранку були КАБи. Були "Шахеди", вони по-різному заходять до міста з різних сторін", — сказав Терехов.

Комбіновані удари

Міський голова зазначив, що російська армія дедалі частіше поєднує різні види озброєння під час однієї атаки. Спочатку місто можуть атакувати дрони, а потім завдавати ударів іншими засобами ураження.

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"Використовують масові "Шахеди", використовують комбіновані атаки. Спочатку було влучання в художній музей, потім два "Шахеди" влучили в промислове підприємство", — розповів Терехов.

Загроза зберігається

Окремо мер нагадав про випадок, коли після атаки дронів по тому самому місцю завдали ракетного удару. У цей момент на об'єкті вже працювали рятувальники, які ліквідовували наслідки пожежі. Через повторний удар загинули люди.

"Спеціально, навмисно була запущена балістична ракета, яка вдарила по цьому ж підприємству, де працювали працівники ДСНС. Ворог дуже підступний, тому потрібно бути дуже обережними і прислухатися до повітряних тривог. Якщо лунає тривога, то є реальна загроза для Харкова", — наголосив Терехов.

Удар КАБом

Уночі російська авіація завдала ударів по Харкову керованими авіабомбами, внаслідок чого масштабних руйнувань зазнав Холодногірський район міста. Один із боєприпасів поцілив у складську будівлю, спровокувавши велику пожежу. Під завалами підприємства рятувальники виявили фрагменти тіла людини — ймовірно, охоронця, з яким після атаки зник зв'язок і якого вважали зниклим безвісти. Окрім промислового об'єкта, значних пошкоджень зазнали міські мережі та цивільна інфраструктура: понівечено легкові автомобілі, надвірні споруди та понад 40 приватних будинків, де вибито близько 155 вікон і пошкоджено понад два десятки покрівель.

За попередніми даними, внаслідок нічного обстрілу постраждали десять людей, серед яких є четверо дітей. На місцях влучань продовжують працювати всі екстрені служби, фахівці оцінюють масштаби руйнувань, перевіряють стан пошкоджених будівель, а також відновлюють газо- та електропостачання.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 18 червня російський FPV-дрон атакував село Українське в Чугуївському районі. 65-річна жінка загинула на місці, а її 66-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували. Також у селі Заводське через удар безпілотника повністю згорів приватний будинок, а в Новом Бурлуці вогонь знищив багатоквартирний будинок.

Також Новини.LIVE писали, що протягом доби, 15 та 16 червня, російські війська завдали ударів по Харкову та 11 населених пунктах області. Внаслідок атак постраждали 23 людини, серед них четверо дітей. Під ударами були: Харків, Балаклія, Добренька, Одноробівка, Шевченкове та інші населені пункти.