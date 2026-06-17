Новая угроза на Харьковщине: россияне атакуют авто на трассе

Российский дрон «Ланцет». Фото иллюстративное: российские СМИ

Российские войска начали атаковать транспорт на дороге между Изюмом и Осколом с помощью дронов-камикадзе "Ланцет". Ранее эти беспилотники в основном наносили удары по центру села, где собирались местные жители. Теперь под ударом оказались подъездные пути, что затрудняет въезд и выезд из населенного пункта.

Об этом в эфире Украинского радио Харьков рассказал начальник Оскольской сельской военной администрации Геннадий Загоруйко, передает Новини.LIVE.

Новые цели

Ситуация в Оскольской общине Харьковской области остается сложной. Российские войска продолжают обстреливать Осколь и другие населенные пункты общины управляемыми авиабомбами и беспилотниками. По словам начальника Оскольской сельской военной администрации Геннадия Загоруйко, за последний месяц ситуация с безопасностью не улучшилась. Особенностью последних атак стало применение дронов "Ланцет" против транспорта. Под ударом оказалась автомобильная дорога из Изюма в Оскол, которая ранее не была основной целью таких атак.

"Одна из особенностей — это то, что они начали атаковать транспортные средства с помощью "Ланцетов". Речь идет об автомобильной дороге из Изюма в Оскол. Раньше они её не трогали, а сейчас начали атаковать. Поэтому доехать до Оскола уже опасно, как и выехать из Оскола", — рассказал Геннадий Загоруйко.

Смена тактики

Ранее российские беспилотники в основном наносили удары по центру Осколя. Там работали магазины, кафе и хозяйственные лавки, куда приходили местные жители за продуктами и товарами первой необходимости. Именно места скопления людей чаще всего становились целями атак.

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"Сейчас, после эвакуации населения, в селе почти никого нет. Вероятно, поэтому они перенесли свои удары с центра села на подъездные пути", — отметил начальник Оскольской СВА.

Людей почти нет

После эвакуации количество жителей Оскола резко сократилось. По словам Геннадия Загоруйко, по состоянию на 17 июня в селе остаются 127 человек. Несмотря на постоянную опасность, часть жителей до сих пор не решается покинуть свои дома.

Эвакуация в Харьковской области

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой продолжает принимать людей, выезжающих из опасных районов Харьковской области. Только за последние сутки, 16 июня, через него прошли 243 человека. Всего с начала работы пункта там зарегистрировали уже 40 495 эвакуированных. Именно здесь люди получают первую помощь, необходимую поддержку и возможность продолжить путь в более безопасные регионы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области с 11 июня временно перекрыли движение транспорта между Балаклейкой и Кегичевкой. Причиной стало аварийное состояние водопропускной трубы, которое может представлять опасность для водителей.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты изменили тактику летнего наступления на Харьковском направлении из-за серьезных проблем с логистикой. Вместо масштабных штурмов с привлечением большого количества бронетехники враг пытается незаметно проникать через лесополосы небольшими группами. В настоящее время на этом участке фронта фиксируются лишь единичные передвижения машин, однако захватчики поддерживают высокую интенсивность ударов беспилотниками.