Нова загроза на Харківщині: росіяни атакують авто на трасі

Російський дрон "Ланцет". Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські війська почали атакувати транспорт на дорозі між Ізюмом та Осколом за допомогою дронів-камікадзе "Ланцет". Раніше ці безпілотники здебільшого били по центру села, де збиралися місцеві жителі. Тепер під ударом опинилися під’їзні шляхи, що ускладнює в’їзд та виїзд з населеного пункту.

Про це в ефірі Українське радіо Харків розповів начальник Оскільської сільської військової адміністрації Геннадій Загоруйко, передає Новини.LIVE.

Нові цілі

Ситуація в Оскільській громаді Харківської області залишається складною. Російські війська продовжують обстрілювати Оскіл та інші населені пункти громади керованими авіабомбами та безпілотниками. За словами начальника Оскільської сільської військової адміністрації Геннадія Загоруйка, за останній місяць безпекова ситуація не покращилася. Особливістю останніх атак стало застосування дронів "Ланцет" проти транспорту. Під ударом опинилася автомобільна дорога з Ізюма до Осколу, яка раніше не була основною ціллю таких атак.

"Одна із особливостей — це те, що вони почали "Ланцетами" атакувати транспортні засоби. Це автомобільна дорога з Ізюма на Оскіл. Раніше вони її не чіпали, а зараз почали атакувати. Тому доїхати до Осколу вже небезпечно і виїхати з Осколу", — розповів Геннадій Загоруйко.

Зміна тактики

Раніше російські безпілотники переважно били по центру Осколу. Там працювали магазини, кав’ярні та господарські крамниці, куди приходили місцеві жителі за продуктами й товарами першої необхідності. Саме місця скупчення людей найчастіше ставали цілями атак.

Читайте також:

"Зараз після евакуації населення в селі майже немає. Певно, тому вони перенесли свої удари від центру села на під'їзні шляхи", — зазначив начальник Оскільської СВА.

Людей майже нема

Після евакуації кількість мешканців Осколу різко скоротилася. За словами Геннадія Загоруйка, станом на 17 червня в селі залишаються 127 людей. Попри постійну небезпеку, частина жителів досі не наважується покинути свої домівки.

Евакуація на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій продовжує приймати людей, які виїжджають із небезпечних районів Харківщини. Лише за останню добу, 16 червня, через нього пройшли 243 людини. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували вже 40 495 евакуйованих. Саме тут люди отримують першу допомогу, необхідну підтримку та можливість продовжити шлях у більш безпечні регіони.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині від 11 червня, тимчасово перекрили рух транспорту між Балаклією та Кегичівкою. Причиною став аварійний стан водопропускної труби, який може становити небезпеку для водіїв.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти змінили тактику літнього наступу на Харківському напрямку через серйозні проблеми з логістикою. Замість масштабних штурмів із залученням великої кількості бронетехніки, ворог намагається непомітно просочуватися через лісосмуги малими групами. Наразі на цій ділянці фронту фіксуються лише поодинокі пересування машин, проте загарбники тримають високу інтенсивність ударів безпілотниками.