Боец полка ПВО. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Враг ежедневно запускает сотни БПЛА по Харьковской области, чтобыпробить украинскую противовоздушную оборону, но на каждый российский вызов последует соответствующее противодействие. Полк "Аквила" Третьего армейского корпуса — это щит, который работает круглосуточно. На их плечах лежит двойная миссия: каждую секунду прикрывать наши пехотные подразделения непосредственно на линии боевого столкновения и уничтожать всё, что направляется на украинские города.

Как ПВО оттеснила вражескую авиацию на 80 километров от линии фронта, почему эффективность их работы достигает более 90 процентов и о роли исторической операции «Вивальди» узнала специальный корреспондент Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Сдерживание авиации и кассетных бомб

Подразделение противовоздушной обороны "Аквила" третьего армейского корпуса — это надежная защита, действующая на самых сложных участках фронта. География их ответственности охватывает Харьковскую и Донецкую области, а также Боровское и Лиманское направления. Главная задача бойцов — не просто сбивать вражеские цели, а лишить оккупантов глаз в воздухе и защитить наши силы на земле.

"Переход на более массовый и дешевый вид вооружения — это то, что дает нам возможность сохранять и не расходовать ракетные комплексы. Мы модернизируем и автоматизируем многие процессы в зенитной артиллерии для того, чтобы она была более эффективной — не аналоговой, а цифровой. И это тоже дает результат", — подчеркнул командир 1030 ЗРАП "Аквила" Максим Зайченко.

Максим Зайченко об вооружении. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

"КАБ сбить реально, и такие случаи бывают. Но это сложная задача. На сегодняшний день основная проблема прифронтовых городов — это нанесение ударов управляемыми авиационными бомбами. Благодаря тому, что у нас есть зенитно-ракетные комплексы и ПЗРК на линии боевого столкновения, авиация противника ограничена в своих действиях. Все же нам удалось отодвинуть рубежи применения авиации от фронта вглубь территории противника, но он все еще способен запускать управляемые авиационные бомбы, которые позволяют осуществлять запуск на расстоянии 80 км от места прилета этого КАБа. И это действительно проблема, потому что сама авиационная бомба — планирующая, падающая, быстрая, она относительно небольшая. Но повторюсь, есть случаи сбивания в последнее время даже зенитно-ракетными комплексами, но об этом чуть позже, наверное, когда это выйдет на системный уровень и об этом можно будет заявлять как об эффективном механизме противодействия", — Зайченко.

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Военный запускает дрон. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Работа современной бронетехники и системы Rapid Ranger

Эти зенитно-артиллерийские комплексы вступили в боевое дежурство относительно недавно — только с этой весны. До этого экипажи прошли обучение, чтобы довести работу до автоматизма. Но такая эффективность требует колоссальных ресурсов. Дорогие запчасти, огромные расходы на топливо и постоянное обеспечение защищенной связи, без которой обнаружение врага невозможно.

"Боеприпасы стоят от 250 евро до 600–800 евро за выстрел. И один выстрел не всегда уничтожает "Шахед". Всё зависит от характеристик цели, высоты и дальности. Если уничтожили с одного выстрела — это почти удача. 3, 5, 7, 10 выстрелов — серия может быть разной. "Шахеды", "Герберы"… машина может работать по наземным целям, также можно попробовать поработать по более динамичным целям, но такого случая у нас ещё не было", — водитель и медик 1030 ЗРАП "Аквила" Сталкер.

Сталкер о стоимости оружия. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Всего за девять месяцев бойцы "Аквила" уничтожили около 3000 средств воздушного нападения. В этом списке — более 1000 разведчиков и сотни ударных дронов различного типа. Также были и уникальные сбивания — от новейших реактивных БПЛА и "Бандеролей" до дронов-перехватчиков, которые россияне ранее считали неуязвимыми.

Машина полка. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Подразделение работает с целями и самым современным комплексом. Это высокотехнологичная и легкобронированная машина, которая гарантирует высокий уровень защиты для самого экипажа. Основная специализация — охота на вражеские БПЛА, которые можно обнаружить на расстоянии около 6 км.

"Здесь преимущество в дальности однозначно за нами, также есть лазерное наведение. Мы можем поразить цель точнее и быстрее. Системой Rapid Ranger, насколько мне известно, сбито более десятка целей. Она очень эффективна, учитывая то, что враг не всегда принимает во внимание все те данные, которые необходимо учитывать в той местности, на которой мы работаем. У нас есть сбитые реактивные шахиды, поэтому это не проблема. Все зависит от дистанции и высоты", — командир экипажа Rapid Ranger Турок.

Турок о преимуществах. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Эволюция воздушного боя

Война технологий развивается с бешеной скоростью, и подразделение активно внедряет новейшие решения — дроны-перехватчики. Они компактны, быстры и значительно дешевле в эксплуатации, а главное — способны уничтожать разведывательные и ударные БПЛА прямо в воздухе.

"Для меня это был большой шаг от обычного FPV к перехватчику типа Merops, это был такой вау-эффект — искусственный интеллект, донаведение для меня было в новинку. А потом, когда начали появляться именно FPV-перехватчики, то есть модернизированная версия обычного FPV с более мощными двигателями и аэродинамическими корпусами, для меня это тоже стало настоящим открытием. Я — первый, кто начал их применять у нас в подразделении, потому что я отстаивал эту позицию. И первый, кто совершил сбивание именно на дронах Sting", — отмечает пилот Птаха.

Птаха о FPV. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Ключевую роль играют два вида дронов — украинский Sting, разработанный для охоты на вражеские дроны и разведывательные БПЛА, и западный Merops — интеллектуальный автономный перехватчик с элементами искусственного интеллекта.

"Они подходят для любой цели, которую можно обнаружить в украинском небе и которая запущена врагом. За исключением, пожалуй, реактивного "Шахеда". Мы пытаемся найти какой-то аналог, чтобы догнать эти сверхбыстрые цели", — пилот Птах.

Подготовка дрона к запуску. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Влияние сбивания дронов на разведку РФ

Сегодня эффективность работы полка "Аквила" достигает впечатляющих показателей, и это говорит о слаженности экипажей и неустанной работе на пределе человеческих возможностей.

"В рамках Третьего армейского корпуса действительно сбивается 90–95 %. Нам важно не просто уничтожить цели, которые где-то летают, нам нужно не допустить, чтобы хотя бы одна попала в артиллерию или уничтожила переправу. Если говорить в целом, мы являемся первым эшелоном противовоздушной обороны. Мы выполняем задачу по прикрытию своих войск и уменьшению количества ударов, которые будут нанесены в глубину", — командир 1030 ЗРАП "Аквила" Зайченко.

Военные на фронте. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Особой страницей в истории подразделения стала масштабная наступательная операция "Вивальди". В ходе первого этапа эшелонированная система ПВО уничтожила около 10 000 вражеских БПЛА. Это позволило перехватить инициативу, выбить воздушную разведку противника и обеспечить полное господство украинских сил в воздухе. Большую часть этого списка составили более 5 000 ударных БПЛА самолетного типа и тысячи разведчиков. Кроме того, бойцы ликвидировали более 3 000 ударных дронов и сотни квадрокоптеров, полностью лишив оккупантов возможности корректировать огонь.

Дрон перед запуском. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Каждый сбитый "шахед", каждый уничтоженный "Орлан" — это спасённая жизнь на передовой. Они не просто отражают атаки, они ежедневно переписывают тактику ведения современной противовоздушной обороны, держа украинское небо под надёжной защитой.

Военные готовят БПЛА. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Напомним, Новини.LIVE писали, что в сентябре подразделения ПВО Третьего армейского корпуса впервые сбили российский боеприпас типа "Бандероль".Всего за месяц бойцы уничтожили 4070 воздушных целей противника.

Также Новини.LIVE сообщали, что недавно пресс-секретарь корпуса Бородин заявил, что после успеха операции "Вивальди", в ходе которой украинские защитники освободили 16 населенных пунктов и 277 квадратных километров территории, может быть продолжена серия военных операций. Кроме того, удалось нанести противнику значительные потери и сорвать его наступательные планы в направлении трассы Харьков — Славянск.