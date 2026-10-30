Боєць полку ППО. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Ворог щодня запускає сотні БПЛА по Харківщині, аби пробити українську протиповітряну оборону, але на кожен російський виклик буде відповідна протидія. Полк "Аквіла" Третього армійського корпусу – це щит, який працює цілодобово. На їхніх плечах подвійна місія: щомиті прикривати наші піхотні підрозділи безпосередньо на лінії бойового зіткнення та знищувати все, що прямує на українські міста.

Як ППО відсунула ворожу авіацію на 80 кілометрів від лінії фронту, чому ефективність їхньої роботи сягає понад 90 відсотків та про роль історичної операції "Вівальді" дызналася спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Стримування авіації та КАБів

Підрозділ протиповітряної оборони Аквіла третього армійського корпусу — це сталевий захист, який працює на найскладніших ділянках фронту. Географія їхньої відповідальності охоплює охоплює Харківщину, Донеччину, Борівський та Лиманський напрямки. Головне завдання бійців — не просто збивати ворожі цілі, а позбавити окупантів очей у повітрі та захистити наші сили на землі.

"Перехід на більш масовий дешевший вид озброєння — це те, що дає нам можливість зберігати і не витрачати ракетні комплекси. Ми модернізуємо і автоматизуємо багато процесів у зенітній артилерії для того, щоб вона більш була ефективна — не аналогова, а цифрова. І це теж дає результат", — наголосив командир 1030 ЗРАП "Аквіла" Максим Зайченко.

Максим Зайченко про озброєння. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

"КАБ збити реально, і такі випадки є. Але це складна задача. Станом на сьогодні основна проблема прифронтових міст — це нанесення ударів керованими авіаційними бомбами. Завдяки тому, що ми маємо зенітно-ракетні комплекси і ПЗРК на лінії бойового зіткнення, авіація противника обмежена в своїх діях. Все ж таки ми змогли відсунути рубежі застосування авіації від фронту в глибину противника, але він ще в змозі запускати керовані авіаційні бомби, які дозволяють здійснювати пуск за 80 км від місця прильоту цього КАБу. І це дійсно є проблема, тому що сама авіаційна бомба плануюча, падаюча, швидка, вона відносно невелика. Але повторюсь, є випадки збиття нещодавно навіть зенітно-ракетними комплексами, але про це трошки пізніше, напевно, коли вже це вийде на системний рівень і про це можна буде заявляти як дієвий механізм протидії", — Зайченко.

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Військовий запускає дрон. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Робота сучасної бронетехніки та системи Rapid Ranger

Ці зенітно-артилерійські комплекси стали на бойове чергування відносно нещодавно — лише з цієї весни. До цього екіпажі пройшли навчання, аби довести роботу до автоматизму. Але така ефективність вимагає колосальних ресурсів. Дорогі запчастини, величезні витрати на пальне та постійна підтримка захищеного зв'язку, без якого виявлення ворога – неможливе.

"Боєприпаси коштують від 250 євро до 600-800 євро за постріл. І один постріл не завжди знищує Шахед. Все залежить від характеристик цілі, висоти та дальності. Якщо знищили з одного пострілу — це майже вдача. 3, 5, 7, 10 пострілів — черга може бути різна. Шахеди, Гербери… машина може працювати по наземних цілях, також можна спробувати попрацювати по більш динамічних цілях, але такого випадку в нас ще не було", — водій та медик 1030 ЗРАП "Аквіла" Сталкер.

Сталкер про вартість зброї. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Лише за дев'ять місяців бійці "Аквіла" знищили близько 3000 засобів повітряного нападу. В цьому списку понад 1000 розвідників і сотні ударних дронів різного типу. Також були і унікальні збиття від новітніх реактивних БПЛА та Бандеролей до дронів-перехоплювачів, які росіяни раніше вважали невразливими.

Машина полку. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Підрозділ працює по цілях і найбільш сучасному комплексі. Це високотехнологічна та легкоброньована машина, яка гарантує високий рівень захисту для самого екіпажу. Головна спеціалізація — полювання на ворожі БПЛА, які можна виявити на дистанції близько 6 км.

"Тут перевага в дистанції однозначно за нами, також є лазерне наведення. Ми більш точно можемо вразити ціль і швидше. Системою Rapid Ranger, наскільки мені відомо, збито більше десятка цілей. Вона дуже ефективна, враховуючи те, що ворог не завжди враховує всі ті дані, які потрібно враховувати по тій місцевості, на якій ми працюємо. Є у нас збиття реактивних шахедів, тому це не проблема. Все залежить від дистанції і висоти", — командир екіпажу Rapid Ranger Турок.

Турок про переваги. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Еволюція повітряного бою

Війна технологій розвивається з шаленою швидкістю і підрозділ активно впроваджує новітні рішення — дрони-перехоплювачі. Вони компактні, швидкі та значно дешевші у використанні, а головне — здатні знищувати розвідувальні та ударні БПЛА прямо в повітрі.

"Для мене це було великим кроком між звичайним FPV до перехоплювача типу Merops, це був такий вау-ефект — штучний інтелект, донаведення для мене було в новинку. І потім, коли почали з'являтися саме FPV-перехоплювачі, тобто модернізована версія звичайної FPV з більш міцними моторами, аеродинамічні корпуси, для мене це теж викликало такий ковток повітря. Я — перший, хто почав їх застосовувати у нас в підрозділі, тому що я виставляв цю позицію. І перший, хто зробив збиття саме на дронах Sting", — зазначає пілот Птаха.

Птаха про FPV. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Ключову роль відіграють два різновиди дронів — український Sting, розроблений для полювання на ворожі дрони та розвідувальні БПЛА, та західний Merops — інтелектуальний автономний перехоплювач з елементами штучного інтелекту.

"Вони підходять під будь-яку ціль, яку можна знайти в українському небі, запущену ворогом. Окрім, напевно, реактивного Шахеду. Ми намагаємося знайти якийсь аналог для того, щоб наздоганяти ці надшвидкі цілі", — пілот Птаха.

Підготовка дрону до запуску. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Вплив збиття дронів на розвідку РФ

Сьогодні ефективність роботи полку "Аквіла" сягає вражаючих показників, і це про злагодженість екіпажів і невтомну роботу на межі людських можливостей.

"У рамках Третього армійського корпусу дійсно 90-95% збивається. Нам важливо не просто знищити цілі, які десь літають, нам треба не допустити, щоб хоча б одна прилетіла в гармату або знищила переправу. Якщо говорити в цілому, ми є першим ешелоном протиповітряної оборони. Ми виконуємо задачу з прикриття своїх військ і зменшення кількості ударів, які будуть здійснені в глибину", — командир 1030 ЗРАП "Аквіла" Зайченко.

Військові на фронті. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Особливою сторінкою в історії підрозділу стала масштабна наступальна операція "Вівальді". Під час першого сезону ешелонова система ППО знищила близько 10 000 ворожих БПЛА. Це дозволило перехопити ініціативу, вибити повітряну розвідку ворога та забезпечити повне домінування українських сил у повітрі. Більшу частину цього списку склали понад 5 000 ударних БПЛА літакового типу та тисячі розвідників. Додатково бійці ліквідували понад 3 000 ударних дронів та сотні квадрокоптерів, повністю позбавивши окупантів можливості коригувати вогонь.

Дрон перед запуском. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Кожен збитий шахед, кожен знищений Орлан — це врятоване життя на передньому краї. Вони не просто відбивають атаки, вони щодня переписують тактику ведення сучасної протиповітряної оборони, тримаючи українське небо під надійним захистом.

Військові підготовлюють БпЛА. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що у вересні підрозділи ППО Третього армійського корпусу вперше збили російський боєприпас типу "Бандероль". Загалом за місяць бійці знищили загалом 4070 повітряних цілей противника.

Також Новини.LIVE писали, що нещодавно речник корпусу Бородін заявив, що може бути продовжено серію військових операцій після успіху "Вівальді", під час якої українські захисники звільнили 16 населених пунктів та 277 квадратних кілометрів території. Також вдалося завдати противнику значних втрат та зірвати його наступальні плани в напрямку траси Харків — Слов'янськ.