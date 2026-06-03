Новый план защиты Харьковщины: окружную готовят к открытию

Окружная дорога в Харькове. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Из-за постоянных ударов вражеских FPV-дронов власти Харьковщины вынуждены полностью перестраивать логистику и усиливать безопасность. Ключевой участок кольцевой дороги, который заблокировали после майских атак, планируют защитить и открыть в ближайшее время. Одновременно в регионе разворачивают масштабное строительство под землей для защиты детей и студентов. Несмотря на сложную ситуацию и эвакуацию из прифронтовых громад, область активно финансирует оборону.

Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передают журналисты Новини.LIVE с места события.

Защита окружной

Участок кольцевой дороги перекрыли в конце мая из-за прицельных попаданий вражеских FPV-дронов. Сейчас трассу пытаются обезопасить от севера до юга с помощью специальных антидронных сеток.

"Есть определенный участок, который очень трудно по тем или иным причинам технически закрыть. Сейчас, я думаю, что до 10 дней, и мы это сделаем. И дальше мы будем открывать этот участок, в том числе для гражданских автомобилей", — сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Олег Синегубов об окружной. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Глава области добавил, что такая защита является пассивной и не спасает от тяжелых беспилотников, поэтому водителям советуют учитывать новые дорожные знаки и по возможности избегать опасного маршрута.

Читайте также:

Жизнь под землей

Харьков все больше переводит жизнь под землю из-за постоянных воздушных угроз. В городе строят защищенные подземные школы, больницы и первый в Украине подземный детский сад. Масштабное укрытие площадью 3 тысячи квадратных метров возвели и в университете имени В.Н. Каразина. Это бомбоубежище рассчитано на тысячу студентов, что позволит им вернуться к учебе вживую. Сейчас из-за рисков безопасности все харьковские вузы работают только онлайн.

Деньги на оборону

Новый указ Президента Украины расширил полномочия местных властей по поддержке армии. Комментируя это решение, Олег Синегубов подчеркнул, что закон лишь официально закрепил долговременную практику региона. В частности, в прошлом году Харьковская ОГА вместе с городским советом уже направили на нужды военных 2,8 миллиарда гривен.

Масштабная эвакуация

Из-за значительного усиления обстрелов и прямых атак на бригады экстренных служб власти объявили эвакуацию из 7 населенных пунктов Богодуховского района. Людей массово вывозят из Золочева, а также сел Писаревка, Гуриев, Лемищине, Малижино, Мерло и Морозовая Долина.

В общем безопасное место ищут для более 7 тысяч жителей, среди которых 1702 ребенка и 311 маломобильных граждан. Последних жителей также вывозят из Бурлуковской и Шевченковской громад. Пока расширять перечень зон для эвакуации не планируют.

Как сообщали Новини.LIVE, за сутки 16 мая российские войска массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. Оккупанты били по жилым районам города, а также по селам и поселкам области. Повреждены дома, амбулатория, санаторий и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Также Новини.LIVE писали, что утром 18 мая российские военные дроном ударили по рейсовому автобусу на Харьковщине. В момент атаки пассажиров в салоне не было. Водитель также не пострадал.