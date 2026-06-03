Новий план захисту Харківщини: окружну готують до відкриття

Окружна дорога у Харкові. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Через постійні удари ворожих FPV-дронів влада Харківщини змушена повністю перебудовувати логістику та посилювати безпеку. Ключову ділянку кільцевої дороги, яку заблокували після травневих атак, планують захистити та відкрити найближчим часом. Одночасно в регіоні розгортають масштабне будівництво під землею для захисту дітей та студентів. Попри складну ситуацію та евакуацію з прифронтових громад, область активно фінансує оборону.

Про це під час прес-конференції розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передають журналісти Новини.LIVE з місця події.

Захист окружної

Ділянку кільцевої дороги перекрили наприкінці травня через прицільні влучання ворожих FPV-дронів. Зараз трасу намагаються убезпечити від півночі до півдня за допомогою спеціальних антидронових сіток.

"Є певна ділянка, яку дуже важко з тих чи інших причин технічно закрити. Зараз, я думаю, що до 10 днів, і ми це зробимо. І далі ми будемо відкривати цю ділянку, в тому числі для цивільних автомобілів", — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Олег Синєгубов про окружну. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Очільник області додав, що такий захист є пасивним і не рятує від важких безпілотників, тому водіям радять зважати на нові дорожні знаки та за можливості уникати небезпечного маршруту.

Читайте також:

Життя під землею

Харків дедалі більше переводить життя під землю через постійні повітряні загрози. У місті будують захищені підземні школи, лікарні та перший в Україні підземний дитячий садок. Масштабне укриття площею 3 тисячі квадратних метрів звели і в університеті імені В.Н. Каразіна. Це бомбосховище розраховане на тисячу студентів, що дозволить їм повернутися до навчання наживо. Наразі через безпекові ризики всі харківські виші працюють лише онлайн.

Гроші на оборону

Новий указ Президента України розширив повноваження місцевої влади щодо підтримки армії. Коментуючи це рішення, Олег Синєгубов підкреслив, що закон лише офіційно закріпив довготривалу практику регіону. Зокрема, минулого року Харківська ОВА разом із міською радою вже спрямували на потреби військових 2,8 мільярда гривень.

Масштабна евакуація

Через значне посилення обстрілів та прямі атаки на бригади екстрених служб влада оголосила евакуацію з 7 населених пунктів Богодухівського району. Людей масово вивозять із Золочева, а також сіл Писарівка, Гуріїв, Lеміщине, Малижине, Мерло та Морозова Долина.

Загалом безпечніше місце шукають для понад 7 тисяч мешканців, серед яких 1702 дитини та 311 маломобільних громадян. Останніх жителів також вивозять із Бурлуківської та Шевченківської громад. Поки що розширювати перелік зон для евакуації не планують.

Як повідомляли Новини.LIVE, за добу 16 травня російські війська масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Окупанти били по житлових районах міста, а також по селах і селищах області. Пошкоджені будинки, амбулаторія, санаторій та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 18 травня російські військові дроном вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині. У момент атаки пасажирів у салоні не було. Водій також не постраждав.