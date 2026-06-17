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Главная Харьков Новый рейс соединит Харьков и Днепр за четыре часа

Новый рейс соединит Харьков и Днепр за четыре часа

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Дата публикации 17 июня 2026 11:42
Новый рейс соединит Харьков и Днепр за четыре часа
Вокзал в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Между Днепром и Харьковом вновь появится прямое железнодорожное сообщение. Уже с 19 июня "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд, который позволит пассажирам добраться из одного города в другой менее чем за четыре с половиной часа. Маршрут рассчитан на однодневные поездки — утром в Харьков, а вечером обратно в Днепр.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Новый маршрут

"Укрзализныця" сообщила о запуске регионального поезда №854/853 "Днепр — Харьков — Днепр". Новый рейс начнет курсировать с 19 июня. В компании отмечают, что маршрут станет удобным для пассажиров, которые планируют деловые поездки, учебу или решение личных дел в течение одного дня.

Расписание движения поезда

Поезд №854 будет отправляться из Днепра в 08:17 и прибывать в Харьков в 12:29. В обратном направлении поезд №853 будет отправляться из Харькова в 15:30 и прибывать в Днепр в 19:41 того же дня.

Где будет останавливаться поезд

На маршруте предусмотрены остановки на следующих станциях:

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Билеты уже в продаже

Билеты на новый региональный рейс уже можно приобрести через приложение "Укрзализныци" в разделе "Дальние". Стоимость проезда одинакова независимо от направления. Поездка из Днепра в Харьков стоит 262 гривны, столько же придется заплатить за билет из Харькова в Днепр.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области с 11 июня временно перекрыли движение транспорта между Балаклейкой и Кегичевкой. Причиной стало аварийное состояние водопропускной трубы, которое может представлять опасность для водителей.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове нет отдельных запретов на установку палаток в укрытиях метро. Люди могут использовать свои вещи для пребывания в метро во время атак. При этом подчеркивается, что главное правило — уважение к другим пассажирам.

Укрзализныця Харьков Днепр
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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