Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Новий рейс з'єднає Харків та Дніпро за чотири години

Новий рейс з'єднає Харків та Дніпро за чотири години

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 11:42
Новий рейс з'єднає Харків та Дніпро за чотири години
Вокзал у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Між Дніпром та Харковом знову з'явиться пряме залізничне сполучення. Уже з 19 червня Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд, який дозволить пасажирам дістатися між містами менш ніж за чотири з половиною години. Маршрут розрахований на поїздки одним днем — вранці до Харкова, а ввечері назад до Дніпра.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Новий маршрут

Укрзалізниця повідомила про запуск регіонального поїзда №854/853 Дніпро — Харків — Дніпро. Новий рейс почне курсувати з 19 червня. У компанії зазначають, що маршрут стане зручним для пасажирів, які планують ділові поїздки, навчання або вирішення особистих справ протягом одного дня.

Розклад руху поїзда

Поїзд №854 вирушатиме з Дніпра о 08:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29. У зворотному напрямку поїзд №853 відправлятиметься з Харкова о 15:30 та прибуватиме до Дніпра о 19:41 того ж дня.

Де зупинятиметься поїзд

На маршруті передбачені зупинки на таких станціях: 

Читайте також:
  • Синельникове-2; 
  • Павлоград-1; 
  • Лозова; 
  • Златопіль; 
  • Мерефа; 
  • Харків.

Квитки вже є у продажу

Квитки на новий регіональний рейс уже можна придбати через застосунок Укрзалізниці у розділі "Дальні". Вартість проїзду однакова незалежно від напрямку. Поїздка з Дніпра до Харкова коштує 262 гривні, стільки ж доведеться заплатити за квиток з Харкова до Дніпра.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині від 11 червня, тимчасово перекрили рух транспорту між Балаклією та Кегичівкою. Причиною став аварійний стан водопропускної труби, який може становити небезпеку для водіїв.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові окремих заборон на намети в укриттях метро немає. Люди можуть користуватися власними речами для перебування в підземці під час атак. Водночас наголошується, що головне правило — повага до інших пасажирів.

Укрзалізниця Харків Дніпро
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації