Новий рейс з'єднає Харків та Дніпро за чотири години

Вокзал у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Між Дніпром та Харковом знову з'явиться пряме залізничне сполучення. Уже з 19 червня Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд, який дозволить пасажирам дістатися між містами менш ніж за чотири з половиною години. Маршрут розрахований на поїздки одним днем — вранці до Харкова, а ввечері назад до Дніпра.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Новий маршрут

Укрзалізниця повідомила про запуск регіонального поїзда №854/853 Дніпро — Харків — Дніпро. Новий рейс почне курсувати з 19 червня. У компанії зазначають, що маршрут стане зручним для пасажирів, які планують ділові поїздки, навчання або вирішення особистих справ протягом одного дня.

Розклад руху поїзда

Поїзд №854 вирушатиме з Дніпра о 08:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29. У зворотному напрямку поїзд №853 відправлятиметься з Харкова о 15:30 та прибуватиме до Дніпра о 19:41 того ж дня.

Де зупинятиметься поїзд

На маршруті передбачені зупинки на таких станціях:

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Синельникове-2;

Павлоград-1;

Лозова;

Златопіль;

Мерефа;

Харків.

Квитки вже є у продажу

Квитки на новий регіональний рейс уже можна придбати через застосунок Укрзалізниці у розділі "Дальні". Вартість проїзду однакова незалежно від напрямку. Поїздка з Дніпра до Харкова коштує 262 гривні, стільки ж доведеться заплатити за квиток з Харкова до Дніпра.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині від 11 червня, тимчасово перекрили рух транспорту між Балаклією та Кегичівкою. Причиною став аварійний стан водопропускної труби, який може становити небезпеку для водіїв.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові окремих заборон на намети в укриттях метро немає. Люди можуть користуватися власними речами для перебування в підземці під час атак. Водночас наголошується, що головне правило — повага до інших пасажирів.