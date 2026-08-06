Обещал должность в ГСЧС и бронь: в Харькове разоблачили делка

Задержание мужчины. Фото: Харьковская областная прокуратура

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харькове задержали предпринимателя, подозреваемого в торговле влиянием. Он обещал помочь с трудоустройством в ГСЧС и получением отсрочки от мобилизации. За свои "услуги" мужчина требовал 100 тысяч гривен. Его задержали после получения всей суммы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как работала схема

По данным следствия, фигурант, занимающийся ветеринарной деятельностью, в июле 2026 года предложил мужчине помощь с трудоустройством в Главное управление ГСЧС в Харьковской области. Главным преимуществом такой работы он называл возможность официально получить отсрочку от призыва.

Предприниматель утверждал, что имеет влиятельные связи среди должностных лиц, отвечающих за подбор кадров. За 100 тысяч гривен он якобы гарантировал положительное решение о приеме на службу.

Чтобы убедить "клиента", мужчина попросил прислать фотографии документов, а впоследствии сообщил, что кандидатуру якобы уже согласовали. Также он узнал размеры одежды и обуви для пошива служебной формы.

Задержание мошенника

По информации правоохранителей, подозреваемый настаивал на скорейшей передаче денег. Он регулярно звонил мужчине, требовал встречи и угрожал негативными последствиями в случае отказа. 4 августа правоохранители задержали предпринимателя в Харькове сразу после получения 100 тысяч гривен.

Что грозит

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами, сопряженное с вымогательством такой выгоды.

Разоблачение других схем

Ранее в Харькове правоохранители также раскрыли схему получения взяток за содействие в прохождении военно-врачебной комиссии. Подозрение было предъявлено представителю одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По данным следствия, он вместе с неустановленными членами ВЛК обещал за 1000 долларов помочь с прохождением комиссии, оформлением необходимых документов и создать условия для дальнейшего получения отсрочки от мобилизации.

Правоохранители зафиксировали факт получения неправомерной выгоды. Фигуранту сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщали Новини.LIVE, Киевский районный суд Харькова признал виновной врача, которая помогала военнообязанным уклониться от службы в ВСУ. Она оформляла для них фиктивные документы.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове 55-летнего гражданина Азербайджана обвиняют в организации незаконного выезда военнообязанного за границу. Он предлагал оформить фиктивное трудоустройство, "бронь" и командировку в Европу без возвращения. Дело уже передано в суд.