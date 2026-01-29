Оккупанты уничтожили или повредили 134 школы на Харьковщине — 65% всего образовательного фонда было под ударами

Образование под прицелом — Россия уничтожила 65% школ Харькова
Российские обстрелы повредили более двух третей образовательного фонда Харькова. Сотни школ, детсадов и университетов требуют капитального ремонта или полного восстановления с нуля.
Об этом заявила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко в эфире программы День.LIVE.
Какова ситуация с учебными заведениями в Харькове
По данным Деменко, в Харькове насчитывается 184 школы. Из них 134 здания уже имеют повреждения различной степени. Четыре заведения враг уничтожил полностью, их невозможно восстановить. На месте руин придется строить новые корпуса. Оккупанты целят в будущее.
"Почти 134 школы повреждены, а еще четыре уничтожены полностью. Их не будут восстанавливать - их надо строить заново", - подчеркнула Ольга Деменко.
По ее данным, более 65% всего образовательного фонда города подверглись разрушениям. Детские сады тоже попали под удар. Там ситуация идентична школьной.
Высшее образование также страдает. Ракеты и дроны повредили почти каждый харьковский университет. Разрушениям подверглись учебные корпуса и общежития. Уцелевших заведений практически не осталось.
"Абсолютно целых высших учебных заведений трудно найти. Это или учебный корпус, или общежитие", - добавила чиновница.
Сейчас Департамент образования ожидает образовательную субвенцию от государства для поддержки учителей и организации обучения. Харьковские педагоги продолжают работать несмотря на постоянную угрозу.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказывал, как происходит строительство подземных школ и сколько это занимает времени.
Также стало известно, что 27 января оккупанты РФ целились во время атаки по школьным учреждениям. Пострадали детские сады и учебные корпуса.
