Оккупанты уничтожили или повредили 134 школы на Харьковщине — 65% всего образовательного фонда было под ударами

Российские обстрелы повредили более двух третей образовательного фонда Харькова. Сотни школ, детсадов и университетов требуют капитального ремонта или полного восстановления с нуля.

Об этом заявила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко в эфире программы День.LIVE.

Какова ситуация с учебными заведениями в Харькове

По данным Деменко, в Харькове насчитывается 184 школы. Из них 134 здания уже имеют повреждения различной степени. Четыре заведения враг уничтожил полностью, их невозможно восстановить. На месте руин придется строить новые корпуса. Оккупанты целят в будущее.

По ее данным, более 65% всего образовательного фонда города подверглись разрушениям. Детские сады тоже попали под удар. Там ситуация идентична школьной.

Высшее образование также страдает. Ракеты и дроны повредили почти каждый харьковский университет. Разрушениям подверглись учебные корпуса и общежития. Уцелевших заведений практически не осталось.

"Абсолютно целых высших учебных заведений трудно найти. Это или учебный корпус, или общежитие", - добавила чиновница.

Сейчас Департамент образования ожидает образовательную субвенцию от государства для поддержки учителей и организации обучения. Харьковские педагоги продолжают работать несмотря на постоянную угрозу.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказывал, как происходит строительство подземных школ и сколько это занимает времени.

Также стало известно, что 27 января оккупанты РФ целились во время атаки по школьным учреждениям. Пострадали детские сады и учебные корпуса.