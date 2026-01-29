Відео
Головна Харків Освіта під прицілом — Росія знищила 65% шкіл Харкова

Освіта під прицілом — Росія знищила 65% шкіл Харкова

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 01:16
Окупанти знищили чи пошкодили 134 школи на Харківщині — 65% всього освітнього фонду було під ударами
Наслідки авіаударів окупантів РФ по школі на Харківщині. Фото: GettyImages

Російські обстріли пошкодили понад дві третини освітнього фонду Харкова. Сотні шкіл, дитсадків та університетів потребують капітального ремонту або повного відновлення з нуля.

Про це заявила директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко в ефірі програми День.LIVE.

Яка ситуація з навчальними закладами у Харкові

За даними Деменко, у Харкові налічують 184 школи. З них 134 будівлі вже мають пошкодження різного ступеня. Чотири заклади ворог знищив вщент. Їх неможливо відновити. На місці руїн доведеться будувати нові корпуси. Окупанти цілять у майбутнє.

"Майже 134 школи пошкоджені, а ще чотири знищені повністю. Їх не будуть відбудовувати — їх треба будувати заново", — наголосила Ольга Деменко.

За її даними, понад 65% усього освітнього фонду міста зазнали руйнувань. Дитячі садочки теж потрапили під удар. Там ситуація ідентична до шкільної.

Вища освіта також страждає. Ракети та дрони пошкодили майже кожен харківський університет. Руйнувань зазнали навчальні корпуси та гуртожитки. Вцілілих закладів практично не залишилося.

"Абсолютно цілих закладів вищої освіти важко знайти. Це або навчальний корпус, або гуртожиток", — додала посадовиця.

Зараз Департамент освіти очікує на освітню субвенцію від держави для підтримки вчителів та організації навчання. Харківські освітяни продовжують працювати попри постійну загрозу. 

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповідав, як відбувається будівництво підземних шкіл та скільки це займає часу.

Також стало відомо, що 27 січня окупанти РФ цілили під час атаки по шкільних закладах. Постраждали дитячі садки та навчальні корпуси.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
