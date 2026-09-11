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Главная Харьков Обстрел Харьковщины: погиб мужчина, двое человек пострадали

Обстрел Харьковщины: погиб мужчина, двое человек пострадали

Ua ru
11 сентября 2026 09:55
Обстрел Харьковской области 10 сентября: погибший в Золочеве
Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска атаковали Харьков и населенные пункты области. Больше всего ударов зафиксировали в Золочеве, где погиб местный житель, а двое человек получили ранения. Один из дронов попал в жилой дом и вызвал пожар. Также под ударом оказалось медицинское учреждение в Харькове. На местах работали экстренные службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по Золочеву

10 сентября около 20:00 российские военные атаковали Золочев Богодуховского района. Предположительно, оккупанты применили FPV-дрон с управлением через оптоволоконный канал. В результате атаки погиб 45-летний местный житель.

В тот же вечер ещё один беспилотник попал в жилой дом в Золочеве. В результате удара возник пожар. Из дома спасатели эвакуировали 48-летнего мужчину и его 76-летнюю мать.

Мужчина получил переломы, а у женщины медики диагностировали острую стрессовую реакцию. Обоих пострадавших доставили в больницу.

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Удар по Харькову

Около 20:40 российский FPV-дрон поразил цель вблизи медицинского учреждения в Шевченковском районе Харькова. В результате атаки повреждены фасад здания и окна.

Чем атаковали

Россияне применили четыре КАБа, три беспилотника "Молния", два FPV-дрона и 17 БПЛА, тип которых устанавливается.

Последствия атак

Всего за сутки под вражескими ударами оказались Харьков и ещё пять населённых пунктов области. В Харькове повреждены медицинское учреждение и автомобиль скорой медицинской помощи. В Богодуховском районе пострадали медицинское учреждение в Довжике, пять жилых домов, административное здание и культурное учреждение в Золочеве.

В Изюмском районе повреждена железнодорожная инфраструктура в Барвинковом. В Дергачах были повреждены торговые киоски.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 313 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 58 943 человека.

Бои на фронте

За сутки на фронте зафиксировали 235 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили пять атак противника. Россияне пытались продвинуться в направлении Избицкого и Ивановки, а также в районе Старицы, Чугуновки и Захаровки. На Купянском направлении враг четыре раза проводил штурмовые действия в районах Петропавловки, Кившаровки и Глушковки. По фактам военных преступлений прокуроры возбудили уголовные дела по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска утром 3 сентября атаковали поселок Печениги в Харьковской области. Две ракеты попали в частный сектор, где вспыхнул пожар. Огонь охватил жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль. По предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе двое детей. Спасатели работают на месте удара и ликвидируют последствия атаки.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали железнодорожный поезд в Харьковской области. Удар беспилотника зафиксировали утром 9 сентября возле села Искра. Дрон попал в заднюю часть поезда, после чего возник пожар. По предварительным данным, пострадали шесть человек, на месте работают медики и спасатели.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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