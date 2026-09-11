Обстріл Харківщини 10 вересня: загиблий у Золочеві

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська атакували Харків і населені пункти області. Найбільше ударів зафіксували в Золочеві, де загинув місцевий житель, а двоє людей дістали поранення. Один із дронів влучив у житловий будинок і спричинив пожежу. Також під ударом опинився медичний заклад у Харкові. На місцях працювали екстрені служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по Золочеву

10 вересня близько 20:00 російські військові атакували Золочів Богодухівського району. Попередньо, окупанти застосували FPV-дрон з керуванням через оптоволоконний канал. Внаслідок атаки загинув 45-річний місцевий житель.

Того ж вечора ще один безпілотник влучив у житловий будинок у Золочеві. Через удар виникла пожежа. Із будинку рятувальники деблокували 48-річного чоловіка та його 76-річну матір.

Чоловік отримав переломи, а в жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес. Обох постраждалих доправили до лікарні.

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Удар по Харкову

Близько 20:40 російський FPV-дрон влучив поблизу медичного закладу в Шевченківському районі Харкова. Через атаку пошкоджені фасад будівлі та вікна.

Чим атакували

Росіяни застосували чотири КАБи, три безпілотники "Молнія", два FPV-дрони та 17 БпЛА, тип яких встановлюється.

Наслідки атак

Загалом протягом доби під ворожими ударами опинилися Харків і ще п’ять населених пунктів області. У Харкові пошкоджені медичний заклад та автомобіль екстреної медичної допомоги. У Богодухівському районі постраждали медзаклад у Довжику, п’ять житлових будинків, адмінбудівля та заклад культури в Золочеві.

На Ізюмщині пошкоджена залізнична інфраструктура в Барвінковому. У Дергачах зазнали пошкоджень торговельні кіоски.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 313 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 58 943 людини.

Бої на фронті

За добу на фронті зафіксували 235 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили п’ять атак противника. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Ізбицького та Іванівки, а також біля Стариці, Чугунівки й Захарівки. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази проводив штурмові дії в районах Петропавлівки, Ківшарівки та Глушківки. За фактами воєнних злочинів прокурори розпочали кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вранці, 3 вересня, атакували селище Печеніги на Харківщині. Дві ракети влучили у приватний сектор, де спалахнула пожежа. Вогонь охопив житловий будинок, господарчі споруди та автомобіль. Попередньо, постраждали десятеро людей, серед них двоє дітей. Рятувальники працюють на місці удару та ліквідовують наслідки атаки.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська атакували залізничний потяг на Харківщині. Удар безпілотника зафіксували вранці 9 вересня біля села Іскра. Дрон влучив у задню частину потяга, після чого виникла пожежа. Попередньо постраждали шестеро людей, на місці працюють медики та рятувальники.