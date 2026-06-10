Обстрелы Харькова и области: есть погибшие и раненые

Последствия обстрела Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска продолжают наносить удары по Харькову и его пригородам с помощью беспилотников. За последние сутки в результате ударов погиб один человек, еще 14 пострадали. Повреждения получили жилые дома, частная застройка и гражданский транспорт. Утром 10 июня под новый удар попал один из районов города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Утренняя атака

Утром 10 июня российский беспилотник атаковал Шевченковский район Харькова. В результате удара загорелся частный жилой дом. На месте работали спасатели, которые ликвидировали пожар. Информации о пострадавших или погибших в результате этого удара не поступало.

Впоследствии «шахид» попал в Индустриальный район города. Последствия атаки уточняются.

Позже, в результате падения «шахеда» в Немишлянском районе пострадал один человек. Также известно, что горит автомобиль.

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Ночные удары по городу

Ночью 10 июня российская армия в очередной раз атаковала Харьков ударными беспилотниками. Около 20:45 9 июня один из дронов попал в Холодногорский район. Повреждения получили жилые дома. Пострадали три человека — 70-летняя и 48-летняя женщины, а также 14-летняя девушка. В тот же вечер беспилотник ударил по застройке в Киевском районе Харькова. После попадания возник пожар. Острую реакцию на стресс получили две женщины.

По предварительным данным, для атак на город российские войска использовали беспилотники типа «Герань-2».

Погибшая и раненые

Еще один трагический случай произошел 9 июня около 16:25 вблизи села Питомник Харьковского района. Вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, который двигался по дороге. В результате атаки погибла женщина. Еще четверо людей получили ранения. Среди них — женщины в возрасте 79, 74 и 49 лет, а также 61-летний мужчина.

По фактам российских атак правоохранители открыли уголовные производства по статье о военных преступлениях.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 9 июня российские войска в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы, гражданские предприятия и объекты городской инфраструктуры. Пострадали взрослые и дети. На местах вспыхнули пожары. Наибольшие разрушения зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области российский беспилотник нанес удар по правоохранителям во время работы по обезвреживанию взрывоопасного предмета. В результате атаки погиб взрывотехник полиции, есть еще пострадавшие. Правоохранители расследуют инцидент как военное преступление.