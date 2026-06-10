Обстріли Харкова та області: є загиблі та поранені

Наслідки атаки на Харків. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська продовжують атакувати Харків і передмістя безпілотниками. За останню добу внаслідок ударів загинула одна людина, ще 14 постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки, приватна забудова та цивільний транспорт. Вранці 10 червня під новий удар потрапив один із районів міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Ранкова атака

Вранці 10 червня російський безпілотник атакував Шевченківський район Харкова. Внаслідок удару загорівся приватний житловий будинок. На місці працювали рятувальники, які ліквідовували пожежу. Інформації про постраждалих або загиблих внаслідок цього удару не надходило.

Згодом "шахед" влучив в Індустріальному районі міста. Наслідки атаки уточнюються.

Пізніше, внаслідок падіння "шахеду" у Немишлянському районі постраждала одна людина. Також відомо, що горить автомобіль.

Читайте також:

Нічні удари по місту

Вночі 10 червня російська армія вкотре атакувала Харків ударними безпілотниками. Близько 20:45 9 червня один із дронів влучив у Холодногірський район. Пошкоджень зазнали житлові будинки. Постраждали троє людей — 70-річна та 48-річна жінки, а також 14-річна дівчина. Того ж вечора безпілотник вдарив по забудові у Київському районі Харкова. Після влучання виникла пожежа. Гостру реакцію на стрес отримали дві жінки.

За попередніми даними, для атак на місто російські війська використовували безпілотники типу "Герань-2".

Загибла та поранені

Ще один трагічний випадок стався 9 червня близько 16:25 поблизу села Питомник Харківського району. Ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, який рухався дорогою. Внаслідок атаки загинула жінка. Ще четверо людей дістали поранення. Серед них — жінки віком 79, 74 та 49 років, а також 61-річний чоловік.

За фактами російських атак правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 9 червня російські війська вкотре атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали, цивільні підприємства та об'єкти міської інфраструктури. Постраждали дорослі та діти. На місцях спалахнули пожежі. Найбільше руйнувань зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині російський безпілотник вдарив по правоохоронцях під час роботи з знешкодження вибухонебезпечного предмета. Внаслідок атаки загинув вибухотехнік поліції, ще є постраждалі. Правоохоронці розслідують інцидент як воєнний злочин.