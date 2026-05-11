Обстрелы Харьковщины: пятеро раненых за минувшие сутки

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Харьков и населенные пункты области дронами и FPV. Кроме того, этой ночью пострадал Золочев, там удары пришлись по дому культуры и частному сектору. Всего из-за атак ранения получили пять человек в разных громадах области. Повреждены дома, магазины, автомобили и энергосети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по Золочеву

В ночь на 11 мая российские войска атаковали поселок Золочев дронами. По словам начальника громады Виктора Коваленко, один из беспилотников попал в дом культуры. Из-за удара здание получило повреждения. Еще два удара пришлись по частному сектору — изуродованы жилой дом, два гаража и электросети.

Обстрелы Харьковщины

В течение суток под ударами оказались Харьков и еще семь населенных пунктов области. Российские войска применили шесть дронов типа "Молния", семь FPV-дронов и еще семь беспилотников, тип которых сейчас устанавливают. В Богодуховском районе повреждены автомобиль в Богодухове, четыре частных дома, четыре магазина, хозяйственные постройки и электросети в Золочеве. В Изюмском районе в селе Долгенькое повреждены частный дом, склад и автомобиль. В Слатино Харьковского района повреждены автомобиль и аптека. В Юрченково Чугуевского района удар повредил мопед.

Кроме того, российские войска атаковали беспилотниками Киевский район Харькова. В городе поврежден частный дом. Информации о погибших не поступало.

Пострадавшие в результате атак

Из-за российских обстрелов за сутки пострадали пять человек. В Золочеве ранения получила 29-летняя женщина. В Кившаровке Купянской громады пострадал 67-летний мужчина. В Слатино ранения получил 74-летний мужчина. Возле села Юрченково пострадал 22-летний мужчина, а в селе Домашнее ранения получила 53-летняя женщина. Также медики оказали помощь 66-летнему мужчине, который пострадал во время обстрела Яремовки 7 мая.

Эвакуация и ситуация на фронте

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 125 человек. С начала работы через него прошли уже 33 387 человек.

По информации Генштаба, в течение суток на фронте зафиксировали 180 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских военных вблизи Зеленого, Волчанска, Терновой, Старицы, Петро-Ивановки, Мирового, Симиновки, Прилепки, Лимана и Красного Первого. На Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки возле Куриловки и Ковшаровки.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером в субботу, 9 мая, российский дрон попал в девятиэтажный дом в Индустриальном районе Харькова. Пострадали три человека. В частности, получил острую реакцию на стресс восьмилетний мальчик.

Также Новини.LIVE писали, что 8 мая, россияне ударными дронами атаковали сразу 17 населенных пунктов Харьковщины. Под огнем были жилые дома, рынок, ресторан, элеватор и гражданские предприятия. В результате одного из обстрелов пострадал мужчина.