Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Обстрелы Харьковщины: пятеро раненых за минувшие сутки

Обстрелы Харьковщины: пятеро раненых за минувшие сутки

Ua ru
Дата публикации 11 мая 2026 09:35
Обстрелы Харьковщины: пятеро раненых за минувшие сутки
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Харьков и населенные пункты области дронами и FPV. Кроме того, этой ночью пострадал Золочев, там удары пришлись по дому культуры и частному сектору. Всего из-за атак ранения получили пять человек в разных громадах области. Повреждены дома, магазины, автомобили и энергосети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по Золочеву

В ночь на 11 мая российские войска атаковали поселок Золочев дронами. По словам начальника громады Виктора Коваленко, один из беспилотников попал в дом культуры. Из-за удара здание получило повреждения. Еще два удара пришлись по частному сектору — изуродованы жилой дом, два гаража и электросети.

Обстрелы Харьковщины

В течение суток под ударами оказались Харьков и еще семь населенных пунктов области. Российские войска применили шесть дронов типа "Молния", семь FPV-дронов и еще семь беспилотников, тип которых сейчас устанавливают. В Богодуховском районе повреждены автомобиль в Богодухове, четыре частных дома, четыре магазина, хозяйственные постройки и электросети в Золочеве. В Изюмском районе в селе Долгенькое повреждены частный дом, склад и автомобиль. В Слатино Харьковского района повреждены автомобиль и аптека. В Юрченково Чугуевского района удар повредил мопед.

Кроме того, российские войска атаковали беспилотниками Киевский район Харькова. В городе поврежден частный дом. Информации о погибших не поступало.

Читайте также:

Пострадавшие в результате атак

Из-за российских обстрелов за сутки пострадали пять человек. В Золочеве ранения получила 29-летняя женщина. В Кившаровке Купянской громады пострадал 67-летний мужчина. В Слатино ранения получил 74-летний мужчина. Возле села Юрченково пострадал 22-летний мужчина, а в селе Домашнее ранения получила 53-летняя женщина. Также медики оказали помощь 66-летнему мужчине, который пострадал во время обстрела Яремовки 7 мая.

Эвакуация и ситуация на фронте

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 125 человек. С начала работы через него прошли уже 33 387 человек.

По информации Генштаба, в течение суток на фронте зафиксировали 180 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских военных вблизи Зеленого, Волчанска, Терновой, Старицы, Петро-Ивановки, Мирового, Симиновки, Прилепки, Лимана и Красного Первого. На Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки возле Куриловки и Ковшаровки.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером в субботу, 9 мая, российский дрон попал в девятиэтажный дом в Индустриальном районе Харькова. Пострадали три человека. В частности, получил острую реакцию на стресс восьмилетний мальчик.

Также Новини.LIVE писали, что 8 мая, россияне ударными дронами атаковали сразу 17 населенных пунктов Харьковщины. Под огнем были жилые дома, рынок, ресторан, элеватор и гражданские предприятия. В результате одного из обстрелов пострадал мужчина.

Харьков Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации