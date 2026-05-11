Головна Харків Обстріли Харківщини: п’ятеро поранених за минулу добу

Дата публікації: 11 травня 2026 09:35
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська ОВА

Минулої доби російські війська обстрілювали Харків і населені пункти області дронами та FPV. Крім того, цієї ночі постраждав Золочів, там удари припали по будинку культури та приватному сектору. Загалом через атаки поранення дістали п’ятеро людей у різних громадах області. Пошкоджені будинки, магазини, автомобілі та енергомережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Удар по Золочеву

У ніч проти 11 травня російські війська атакували селище Золочів дронами. За словами начальника громади Віктора Коваленка, один із безпілотників влучив у будинок культури. Через удар будівля зазнала пошкоджень. Ще два удари припали по приватному сектору — понівечені житловий будинок, два гаражі та електромережі.

Обстріли Харківщини

Протягом доби під ударами опинилися Харків і ще сім населених пунктів області. Російські війська застосували шість дронів типу "Молнія", сім FPV-дронів та ще сім безпілотників, тип яких наразі встановлюють. У Богодухівському районі пошкоджені автомобіль у Богодухові, чотири приватні будинки, чотири магазини, господарчі споруди та електромережі у Золочеві. В Ізюмському районі у селі Довгеньке пошкоджені приватний будинок, склад і автомобіль. У Слатиному Харківського району пошкоджені автомобіль та аптека. У Юрченковому Чугуївського району удар пошкодив мопед.

Крім того, російські війська атакували безпілотниками Київський район Харкова. У місті пошкоджений приватний будинок. Інформації про загиблих не надходило.

Постраждалі внаслідок атак

Через російські обстріли за добу постраждали п’ятеро людей. У Золочеві поранення дістала 29-річна жінка. У Ківшарівці Куп’янської громади постраждав 67-річний чоловік. У Слатиному поранення отримав 74-річний чоловік. Біля села Юрченкове постраждав 22-річний чоловік, а у селі Хатнє поранення дістала 53-річна жінка. Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який постраждав під час обстрілу Яремівки 7 травня.

Евакуація та ситуація на фронті

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 125 людей. Від початку роботи через нього пройшли вже 33 387 людей.

За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті зафіксували 180 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 15 разів штурмували позиції українських військових поблизу Зеленого, Вовчанська, Тернової, Стариці, Петро-Іванівки, Мирового, Симинівки, Приліпки, Лиману та Красного Першого. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили три атаки біля Курилівки та Ківшарівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері в суботу, 9 травня, російський дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок в Індустріальному районі Харкова. Постраждали троє людей. Зокрема, зазнав гострої реакції на стрес восьмирічний хлопчик.

Також Новини.LIVE писали, що 8 травня, росіяни ударними дронами атакували одразу 17 населених пунктів Харківщини. Під вогнем були житлові будинки, ринок, ресторан, елеватор і цивільні підприємства. Внаслідок одного із обстрілів постраждав чоловік.

Харків Харківська область обстріли
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
