Обстрелы Харьковщины: Россия сорвала собственное "перемирие"

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Виктор Коваленко

Несмотря на заявления РФ о так называемом "перемирии", 8 мая Харьковщина снова оказалась под ударами дронов. Российские войска атаковали несколько громад области FPV-дронами и ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали люди, повреждены здания сельхозпредприятий и хозяйственные постройки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича.

FPV по селу

Около 10:30 российский FPV-дрон ударил по селу Рясное Золочевской громады. Под удар попал руководитель местного сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщил глава общины Виктор Коваленко. Из-за атаки 59-летний мужчина получил осколочные ранения головы, конечностей и туловища, а также контузию. Пострадавшего доставили в местную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Медики продолжают следить за его состоянием. Российские войска продолжают бить по приграничным селам, несмотря на заявления о "режиме тишины".

Удар по Садоводу

Еще один российский беспилотник попал в селе Садовод Великобурлукской громады. Об этом сообщил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич. Из-за атаки пострадал 62-летний мужчина. Также взрывом повредило хозяйственную постройку. Сейчас специалисты устанавливают тип беспилотника, который использовали российские войска. На месте удара работают правоохранители и спасатели. В громаде проверяют масштабы повреждений и документируют последствия обстрела.

Ночная атака

Ночью 8 мая российские войска также атаковали село Петровка Золочевской громады беспилотником "Молния". Удар произошел около двух часов ночи. В результате попадания повреждено помещение столовой местного сельскохозяйственного предприятия, которое сейчас не работает. По словам Виктора Коваленко, обошлось без пострадавших. В то же время взрывная волна повредила часть здания и имущество предприятия. После атаки специалисты обследовали территорию и собирали обломки беспилотника. В громаде отмечают, что из-за постоянных атак люди вынуждены каждую ночь находиться в укрытиях.

Заявление Синегубова

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии журналистам заявил, что Россия нарушает собственное объявленное "перемирие". По его словам, в течение ночи и утра в области фиксировали удары FPV-дронами и другими беспилотниками. Глава ОВА отметил, что ситуация остается опасной, а экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атак. Информацию о новых пострадавших еще уточняют.

"Действительно, нарушения были. У нас были обстрелы FPV-дронами и другими ударными средствами. Перемирие не соблюдается", — заявил Олег Синегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска в течение суток, 7 мая, массированно били по Харькову и области. Под ударами оказались 17 населенных пунктов. Среди пострадавших есть трое детей. В области повреждены жилые дома, детсад, учебное заведение и гражданские предприятия.

Также Новини.LIVE писали, что утром в среду, 6 мая, россияне нанесли удары по Харькову. В Новобаварском районе "Шахед" ударил по частному дому. Возник пожар. Еще один удар РФ нанесла по Шевченковскому району.