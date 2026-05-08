Обстріли Харківщини: Росія зірвала власне “перемир’я”

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Віктор Коваленко

Попри заяви РФ про так зване "перемир’я", 8 травня Харківщина знову опинилася під ударами дронів. Російські війська атакували кілька громад області FPV-дронами та ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали люди, пошкоджені будівлі сільгосппідприємств та господарські споруди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича.

FPV по селу

Близько 10:30 російський FPV-дрон вдарив по селу Рясне Золочівської громади. Під удар потрапив керівник місцевого сільськогосподарського підприємства. Про це повідомив очільник громади Віктор Коваленко. Через атаку 59-річний чоловік отримав осколкові поранення голови, кінцівок і тулуба, а також контузію. Постраждалого доставили до місцевої лікарні, де йому надали медичну допомогу. Медики продовжують стежити за його станом. Російські війська продовжують бити по прикордонних селах, незважаючи на заяви про "режим тиші".

Удар по Садоводу

Ще один російський безпілотник влучив у селі Садовод Великобурлуцької громади. Про це повідомив очільник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Через атаку постраждав 62-річний чоловік. Також вибухом пошкодило господарчу споруду. Наразі фахівці встановлюють тип безпілотника, який використали російські війська. На місці удару працюють правоохоронці та рятувальники. У громаді перевіряють масштаби пошкоджень та документують наслідки обстрілу.

Нічна атака

Уночі 8 травня російські війська також атакували село Петрівка Золочівської громади безпілотником "Молнія". Удар стався близько другої години ночі. Внаслідок влучання пошкоджене приміщення їдальні місцевого сільськогосподарського підприємства, яке наразі не працює. За словами Віктора Коваленка, обійшлося без постраждалих. Водночас вибухова хвиля пошкодила частину будівлі та майно підприємства. Після атаки фахівці обстежували територію та збирали уламки безпілотника. У громаді зазначають, що через постійні атаки люди змушені щоночі перебувати в укриттях.

Заява Синєгубова

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі журналістам заявив, що Росія порушує власне оголошене "перемир’я". За його словами, протягом ночі та ранку в області фіксували удари FPV-дронами та іншими безпілотниками. Очільник ОВА наголосив, що ситуація залишається небезпечною, а екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки атак. Інформацію про нових постраждалих ще уточнюють.

"Дійсно, порушення були. У нас були обстріли FPV-дронами та іншими ударними засобами. Перемир’я не дотримується", — заявив Олег Синєгубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська протягом доби, 7 травня, масовано били по Харкову та області. Під ударами опинилися 17 населених пунктів. Серед постраждалих є троє дітей. В області пошкоджені житлові будинки, дитсадок, навчальний заклад і цивільні підприємства.

Також Новини.LIVE писали, що вранці в середу, 6 травня, росіяни завдали ударів по Харкову. У Новобаварському районі "Шахед" ударив по приватному будинку. Виникла пожежа. Ще одного удару РФ завдала по Шевченківському району.