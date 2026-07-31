Атаки на Харьковскую область: семь пострадавших, повреждены дома

Последствия удара по Харьковской области. Фото: Харьковская областная государственная администрация

Российские войска в течение суток обстреляли Харьков и еще 18 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали семь человек. Под ударами оказались жилые дома, детский сад, учебные и культурные учреждения, почтовый терминал и электросети. Кроме того, враг атаковал три района Харькова с помощью беспилотников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Пострадавшие от атак

В поселке Вильшаны пострадали четверо человек — женщины в возрасте 37, 53 и 85 лет и 52-летний мужчина. В Харькове ранение получила 72-летняя женщина. В Золочеве пострадал 43-летний мужчина. В Дергачах у 69-летней женщины развилась острая стрессовая реакция.

Последствия ударов

В Богодуховском районе повреждены электросети, дошкольное учреждение, частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки и гаражи. В Изюмском районе пострадали культурное учреждение, учебное заведение, шесть частных домов и два автомобиля. Также повреждены электросети.

Российские беспилотники атаковали Киевский, Салтовский и Слободской районы Харькова. В результате обстрела повреждено остекление многоквартирного дома.

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В Харьковском районе повреждены многоквартирные и частные дома, санаторий, автомобиль и почтовый терминал.

Чем атаковали

Всего за сутки враг применил одну ракету, пять управляемых авиабомб, пять дронов "Герань-2", восемь беспилотников "Молния", один FPV-дрон и еще 40 БПЛА, тип которых устанавливается.

Эвакуация населения

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 259 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 48 891 человека.

Бои на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили шесть атак противника. На Купянском направлении враг девять раз наносил удары в сторону Тищенковки и Радьковки.

Как сообщали Новини.LIVE, информация о том, что на трассе Харьков — Полтава не осталось ни одной действующей АЗС, не соответствует действительности. В Харьковской области пока нет дефицита топлива, несмотря на регулярные российские атаки на автозаправочные станции. В то же время для АЗС в регионе планируется ввести дополнительные меры физической защиты. Это должно помочь обеспечить безопасность работников заправок и водителей.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские атаки вновь вызвали перебои с электроснабжением в Харьковской области. Из-за удара по линии электропередач в районе Слатыного без света остались два населенных пункта. Более 2000 человек ждут восстановления электроснабжения. В то же время в регионе зафиксировали ещё один удар — российский FPV-дрон повредил автомобиль передвижного отделения "Укрпочты".