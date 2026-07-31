Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Обстрелы Харьковщины: семь пострадавших за последние сутки

Обстрелы Харьковщины: семь пострадавших за последние сутки

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 09:51
Атаки на Харьковскую область: семь пострадавших, повреждены дома
Последствия удара по Харьковской области. Фото: Харьковская областная государственная администрация

Российские войска в течение суток обстреляли Харьков и еще 18 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали семь человек. Под ударами оказались жилые дома, детский сад, учебные и культурные учреждения, почтовый терминал и электросети. Кроме того, враг атаковал три района Харькова с помощью беспилотников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Пострадавшие от атак

В поселке Вильшаны пострадали четверо человек — женщины в возрасте 37, 53 и 85 лет и 52-летний мужчина. В Харькове ранение получила 72-летняя женщина. В Золочеве пострадал 43-летний мужчина. В Дергачах у 69-летней женщины развилась острая стрессовая реакция.

Последствия ударов

В Богодуховском районе повреждены электросети, дошкольное учреждение, частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки и гаражи. В Изюмском районе пострадали культурное учреждение, учебное заведение, шесть частных домов и два автомобиля. Также повреждены электросети.

Российские беспилотники атаковали Киевский, Салтовский и Слободской районы Харькова. В результате обстрела повреждено остекление многоквартирного дома.

Читайте также:

В Харьковском районе повреждены многоквартирные и частные дома, санаторий, автомобиль и почтовый терминал.

Чем атаковали

Всего за сутки враг применил одну ракету, пять управляемых авиабомб, пять дронов "Герань-2", восемь беспилотников "Молния", один FPV-дрон и еще 40 БПЛА, тип которых устанавливается.

Эвакуация населения

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 259 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 48 891 человека.

Бои на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили шесть атак противника. На Купянском направлении враг девять раз наносил удары в сторону Тищенковки и Радьковки.

Как сообщали Новини.LIVE, информация о том, что на трассе Харьков — Полтава не осталось ни одной действующей АЗС, не соответствует действительности. В Харьковской области пока нет дефицита топлива, несмотря на регулярные российские атаки на автозаправочные станции. В то же время для АЗС в регионе планируется ввести дополнительные меры физической защиты. Это должно помочь обеспечить безопасность работников заправок и водителей.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские атаки вновь вызвали перебои с электроснабжением в Харьковской области. Из-за удара по линии электропередач в районе Слатыного без света остались два населенных пункта. Более 2000 человек ждут восстановления электроснабжения. В то же время в регионе зафиксировали ещё один удар — российский FPV-дрон повредил автомобиль передвижного отделения "Укрпочты".

Харьков Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации