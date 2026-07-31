Атаки на Харківщину: семеро постраждалих, пошкоджені будинки

Наслідки удару по Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Російські війська протягом доби атакували Харків і ще 18 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей. Під ударами опинилися житлові будинки, дитячий садок, навчальний і культурний заклади, поштовий термінал та електромережі. Окремо ворог атакував три райони Харкова безпілотниками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Постраждалі від атак

У селищі Вільшани постраждали четверо людей — жінки віком 37, 53 та 85 років і 52-річний чоловік. У Харкові поранення отримала 72-річна жінка. У Золочеві постраждав 43-річний чоловік. У Дергачах 69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Наслідки ударів

У Богодухівському районі пошкоджені електромережі, дошкільний заклад, приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди й гаражі. В Ізюмському районі постраждали заклад культури, навчальний заклад, шість приватних будинків та два автомобілі. Також пошкоджені електромережі.

Російські безпілотники атакували Київський, Салтівський і Слобідський райони Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджене скління багатоквартирного будинку.

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У Харківському районі пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, санаторій, автомобіль і поштовий термінал.

Чим атакували

Загалом за добу ворог застосував одну ракету, п'ять керованих авіабомб, п'ять дронів "Герань-2", вісім безпілотників "Молнія", один FPV-дрон та ще 40 БпЛА, тип яких встановлюють.

Евакуація населення

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 259 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 48 891 людину.

Бої на фронті

Протягом минулої доби зафіксували 269 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили шість атак противника. На Куп'янському напрямку ворог дев'ять разів атакував у бік Тищенківки та Радьківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, інформація про те, що на трасі Харків — Полтава не залишилося жодної діючої АЗС, не відповідає дійсності. На Харківщині наразі немає дефіциту пального, попри регулярні російські атаки на автозаправні станції. Водночас для АЗС у регіоні планують запровадити додаткові заходи фізичного захисту. Це має допомогти убезпечити працівників заправок та водіїв.

Також Новини.LIVE писали, що російські атаки знову спричинили перебої з електропостачанням на Харківщині. Через удар по лінії електромереж у районі Слатиного без світла залишилися два населені пункти. Понад 2000 людей чекають на відновлення електропостачання. Водночас у регіоні зафіксували ще один удар — російський FPV-дрон пошкодив автомобіль пересувного відділення "Укрпошти".