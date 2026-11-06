Дом после удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

За последние сутки российские войска обстреляли Харьков и ещё восемь населённых пунктов области. В результате ударов были повреждены жилые дома, магазины, хозяйственные постройки и автомобили. Ранения получили семь человек, в том числе трёхлетний ребёнок. Также медики оказали помощь нескольким людям, пострадавшим от предыдущих обстрелов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия атак

Под вражеским огнем оказались Харьков и восемь населенных пунктов Харьковской области. В самом областном центре повреждены три автомобиля. В Купянском районе пострадали многоквартирный и частный дома в поселке Шевченково. В Изюмском районе разрушениям подверглись многоквартирный и десять частных домов, два магазина, хозяйственная постройка и автомобиль в Изюме. Еще два частных дома получили повреждения в селах Капитоловка и Ивановка.

В Харьковском районе пострадали частный дом и автомобиль в Дергачах. В Лозовском районе разрушениям подверглись хозяйственная постройка в селе Украинское, а в Чугуевском — автомобиль в Старом Салтове.

Пострадавшие от атак

В результате обстрелов ранения получили семь человек. В Изюме пострадали женщины в возрасте 72 и 37 лет, а также 39-летний мужчина. В селе Ивановка Изюмской общины ранения получили двое мужчин в возрасте 46 и 18 лет и 40-летняя женщина. Кроме того, острую стрессовую реакцию пережила трехлетняя девочка.

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Медики также оказали помощь людям, пострадавшим во время предыдущих атак. Речь идет о 48-летнем мужчине, раненом 30 октября в селе Сосновый Бор Вовчанской общины, 71-летнего мужчину, получившего ранение 1 ноября в селе Новониколаевка Шевченковской общины, и 54-летнюю женщину, пострадавшую 18 октября в поселке Купянск-Вузловой.

Чем атаковали россияне

Для нанесения ударов по Харьковской области российские войска применили различные виды вооружения. В частности, зафиксирована одна атака из РСЗО, две управляемые авиабомбы и три FPV-дрона. Также враг использовал 37 беспилотников, тип которых в настоящее время устанавливается.

Эвакуация из области

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за прошедшие сутки принял 148 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 68 153 человека.

Ситуация на фронте

За сутки на фронте зафиксировали 188 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили четыре атаки россиян. Противник пытался продвинуться в сторону Малой Волчьей и в районе Охримовки и Волчанских Хуторов. На Купянском направлении оккупанты дважды пытались штурмовать позиции украинских защитников. Атаки происходили в сторону Радьковки.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 3 ноября РФ атаковала больницу в Харькове. Пациентов эвакуировали в другие медучреждения. В палатах выбило окна и двери, в одной из стен образовалась дыра. По последним данным, в результате атаки пострадали 73 человека, среди них — пациенты, медики и жители близлежащих домов.

Также Новини.LIVE сообщали, что 4 ноября российский беспилотник поразил мусоровоз в Салтовском районе Харькова. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Спецтехника получила повреждения.