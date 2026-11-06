Будинок після удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Минулої доби російські війська атакували Харків і ще вісім населених пунктів області. Унаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, магазини, господарчі споруди та автомобілі. Поранень зазнали семеро людей, серед них — трирічна дитина. Також медики допомогли кільком людям, які постраждали від попередніх обстрілів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Реклама

Наслідки атак

Під ворожим вогнем перебували Харків і вісім населених пунктів Харківської області. У самому обласному центрі пошкоджені три автомобілі. У Куп'янському районі постраждали багатоквартирний і приватний будинки в селищі Шевченкове. В Ізюмському районі руйнувань зазнали багатоквартирний і десять приватних будинків, два магазини, господарча споруда та автомобіль в Ізюмі. Ще два приватні будинки отримали пошкодження в селах Капитолівка та Іванівка.

У Харківському районі постраждали приватний будинок та автомобіль у Дергачах. У Лозівському районі руйнувань зазнали господарча споруда в селі Українське, а в Чугуївському — автомобіль у Старому Салтові.

Постраждалі від атак

Унаслідок обстрілів поранень зазнали семеро людей. В Ізюмі постраждали жінки віком 72 та 37 років, а також 39-річний чоловік. У селі Іванівка Ізюмської громади поранення отримали двоє чоловіків віком 46 і 18 років та 40-річна жінка. Крім того, гостру реакцію на стрес пережила трирічна дівчинка.

Читайте також:

Медики також надали допомогу людям, які постраждали під час попередніх атак. Йдеться про 48-річного чоловіка, пораненого 30 жовтня в селі Сосновий Бір Вовчанської громади, 71-річного чоловіка, який дістав поранення 1 листопада в селі Новомиколаївка Шевченківської громади, та 54-річну жінку, постраждалу 18 жовтня в селищі Куп'янськ-Вузловий.

Чим атакували росіяни

Для ударів по Харківщині російські війська застосували різні види озброєння. Зокрема, зафіксовано одну атаку з РСЗВ, дві керовані авіабомби та три FPV-дрони. Також ворог використав 37 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Евакуація з області

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 148 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 68 153 людини.

Ситуація на фронті

За добу на фронті зафіксували 188 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили чотири атаки росіян. Противник намагався просунутися в бік Малої Вовчої та поблизу Охрімівки й Вовчанських Хуторів. На Куп'янському напрямку окупанти двічі намагалися штурмувати позиції українських захисників. Атаки відбувалися в бік Радьківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі, 3 листопада РФ атакувала лікарню у Харкові. Пацієнтів евакуювали до інших медзакладів. У палатах вибило вікна й двері, в одній зі стін утворилася діра. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 73 людини, серед них — пацієнти, медики та жителі прилеглих будинків.

Також Новини.LIVE писали, що 4 листопада російський безпілотник влучив у сміттєвоз у Салтівському районі Харкова. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Спецтехніка зазнала пошкоджень.