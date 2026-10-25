Один из районов Харькова останется без газа: адреса отключений
В Киевском районе Харькова 26 октября временно приостановят газоснабжение из-за плановых работ на сетях. Ограничения коснутся домов на нескольких улицах и переулках. Возобновить подачу газа смогут после завершения работ и проверки внутридомовых систем, поэтому жителям следует учесть это заранее.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газмережи".
Где не будет газа
Газоснабжение временно приостановят по следующим адресам:
- 3-й Журавлевский въезд — все дома;
- улица Шевченко — дома № 61, 63, 67, 75, 77, 79-А, 83, 87, 87-А, 87-Б, 89, 91, 95-А, 97, 99, 101-А, 103, 105;
- Технологический въезд — дома № 5, 6, 8;
- 2-й Журавлевский въезд — дом № 3.
Когда восстановят подачу газа
Подключение домов к газовой сети будет произведено после завершения плановых работ. Для этого специалистам необходимо получить доступ ко всем квартирам, чтобы проверить внутридомовые газовые системы.
Жителей просят соблюдать правила безопасности и перекрыть краны перед газовыми приборами. Это необходимо сделать на время прекращения газоснабжения.
Тариф на газ
Отметим, что клиенты группы компаний "Нафтогаз Украины" будут оплачивать газ по старой цене, а именно 7,96 грн/м³ с НДС. Тарифный план "Фиксированный" действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Соответственно, 10 м³ газа будут стоить 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Плата за доставку не входит в эту сумму и взимается отдельно. Для бытовых потребителей Харькова тариф на распределение составляет 0,43 грн/м³ в месяц без НДС (0,516 грн/м³ с НДС).
Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.
Также Новини.LIVE писали, что в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.