Фахівець перевіряє обладнання. Фото: Харківська філія "Газмережі"

У Київському районі Харкова 26 жовтня тимчасово припинять газопостачання через планові роботи на мережах. Обмеження стосуватимуться будинків на кількох вулицях і провулках. Повернути газ зможуть після завершення робіт та перевірки внутрішньобудинкових систем, тому мешканцям варто врахувати це заздалегідь.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

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Де не буде газу

Газопостачання тимчасово припинять за такими адресами:

3-й Журавлівський в’їзд — усі будинки;

вулиця Шевченка — будинки № 61, 63, 67, 75, 77, 79-А, 83, 87, 87-А, 87-Б, 89, 91, 95-А, 97, 99, 101-А, 103, 105;

Технологічний в’їзд — будинки № 5, 6, 8;

2-й Журавлівський в’їзд — будинок № 3.

Коли відновлять газ

Підключення будинків до газової мережі проведуть після завершення планових робіт. Для цього фахівцям потрібно отримати доступ до всіх помешкань, щоб перевірити внутрішньобудинкові газові системи.

Мешканців просять дотримуватися правил безпеки та перекрити крани перед газовими приладами. Це необхідно зробити на час припинення газопостачання.

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Тариф на газ

Зазначимо, клієнти групи компаній "Нафтогаз України" оплачуватимуть газ за старою ціною, а саме 7,96 грн/м³ з ПДВ. Тарифний план "Фіксований" діє з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2027 року включно. Відповідно, 10 м³ газу коштуватимуть 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Плата за доставку не входить у цю суму і стягується окремо. Для побутових споживачів Харкова тариф на розподіл становить 0,43 грн/м³ на місяць без ПДВ (0,516 грн/м³ з ПДВ).

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині продовжують удосконалювати систему диференційованих повітряних тривог. Сигнали вже можуть стосуватися окремих районів і навіть конкретних об’єктів. Зокрема, нову систему запровадили для автозаправних станцій.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.