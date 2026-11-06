Ребята запускают генератор. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 7 ноября, часть Киевского района Харькова временно останется без электроэнергии. Причиной станут ремонтные работы в электросетях. Отключение продлится около девяти часов. Ограничения коснутся жителей десятков улиц, переулков и подъездов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

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Отключение света

Временно будет приостановлено электроснабжение части потребителей Киевского района города. Ремонтные работы запланированы на субботу, 7 ноября, с 09:00 до 18:00.

Без электроэнергии могут остаться жители следующих улиц:

Абрикосовой;

Академика Вальтера;

проспект Академика Курчатова;

Академика Проскуры;

Академика Синельникова;

Апостольская;

Академика Волкова;

Астрономическая;

Архипа Люльки;

Атлетическая;

Бассейна;

Билецкого;

Мира (бульвар);

Вадима Манька;

Васильева;

Весенняя;

Винниченко;

Виражная;

Гаркуши;

Гацева;

Генерала Удовиченко;

Горная;

Гризодубовой;

Гринченко;

Дружная;

Энергодарской;

проспект Жуковского;

Запорожцев;

Зоряная;

Ивана Поддубного;

Цветущая;

Кольцевая;

Копиленка;

Кролевецкая;

Кулиша;

Крючонкина;

Ландау;

Лаптенковская;

Лейпунского;

Лесопарковская;

Липцевская;

Ловцова;

Лубенская;

Луговая;

Максима Рыльского;

Мищенковская;

Млотковского;

Москаленко;

Народовластие;

Олешковская;

Осикова;

Островная;

Острогожская;

Письменницкая;

Подъемная;

Продольная;

Померки;

Поречковая;

Правика;

Припятская;

Пролисковая;

Прудная;

Рыбальская;

Речная;

Яни Червоной;

Рудика;

Самокиша;

Серебряковой;

Середовская;

Сечевых Стрельцов;

Старая Озерянка;

Старошишковская;

Тренерская;

Трудовая;

Фестивальная;

Физкультурная;

Хвылевого;

Цетинская;

Шишковская;

Юрия Кнорозова;

Ялиновая.

Также отключение коснется переулков, въездов и проездов:

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1-й и 2-й Бассейны;

Бузковый;

Весенний;

«Свободного казачества»;

Влади Дубинина;

1-й Георгиевский;

Горловский;

Горный (въезд);

Даниловский спуск;

1-й и 2-й Даниловские проезды;

1-й и 2-й Дружние;

Евпаторийский проезд;

Звездный;

Ивченко;

Цветочный;

Кишиневский;

1-й и 2-й Кольцевые;

Климовского;

1-й Климовского (въезд); \

Карнакова;

1-й и 2-й Котляры;

Краковский;

Крючонкина;

Ландау;

Лейпунского;

1-й и 2-й Лесопарковские;

Луговой;

Ивана Неходы;

Александра Бабкина;

Песчаный;

1-й и 2-й Песчаные (въезды);

Поричковый (въезд);

Приветный;

Променистый;

Прохладный;

Прудный (въезд);

1-й и 2-й Прудные;

Садовый;

Сельский;

Сельский (въезд);

Спартанский (въезд);

Старовский (въезд);

Старошишковский (въезд);

Творческий (въезд);

Трудовой;

Угличевский;

Фестивальный;

Физкультурный;

Физкультурный (въезд);

Хазарский;

Центральный;

Чехова;

1-й Чуйковский.

Кроме того, в список вошли Харьковское шоссе и Георгиевская площадь.

Жителям указанных адресов следует заранее зарядить телефоны, powerbank и другие необходимые устройства. Электроснабжение должно возобновиться после завершения ремонтных работ.

Тариф на электроэнергию

Отметим, что базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за киловатт-час. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут существенно экономить, платя ночью всего 2,16 грн. Для квартир с официальным электроотоплением на период холодного времени года предусмотрена льготная цена 2,64 грн за кВт·ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжается подготовка к отопительному сезону. В регионе пока не называют точной даты подачи тепла в дома. Решение будет приниматься с учетом погоды и ситуации с безопасностью. В то же время в некоторых общинах планируют использовать отдельные котельные, чтобы обеспечить жителей теплом без подключения к основным мощностям.

Также Новини.LIVE писали, что городские власти перераспределяют работников между коммунальными предприятиями, чтобы обеспечить работу тех, кто готовит Харьков к отопительному сезону. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации с аварийными бригадами, настроениях горожан накануне холодов и планах распространить опыт городского ситуационного центра на другие общины.