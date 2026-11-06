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Главная Харьков Один из районов Харькова останется без света: адреса отключений

Один из районов Харькова останется без света: адреса отключений

Ua ru
6 ноября 2026 16:03
Отключение электричества в Харькове 7 ноября: список адресов Новини.LIVE
Ребята запускают генератор. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 7 ноября, часть Киевского района Харькова временно останется без электроэнергии. Причиной станут ремонтные работы в электросетях. Отключение продлится около девяти часов. Ограничения коснутся жителей десятков улиц, переулков и подъездов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

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Отключение света

Временно будет приостановлено электроснабжение части потребителей Киевского района города. Ремонтные работы запланированы на субботу, 7 ноября, с 09:00 до 18:00.

Без электроэнергии могут остаться жители следующих улиц:

  • Абрикосовой;
  • Академика Вальтера;
  • проспект Академика Курчатова;
  • Академика Проскуры;
  • Академика Синельникова;
  • Апостольская;
  • Академика Волкова;
  • Астрономическая;
  • Архипа Люльки;
  • Атлетическая;
  • Бассейна;
  • Билецкого;
  • Мира (бульвар);
  • Вадима Манька;
  • Васильева;
  • Весенняя;
  • Винниченко;
  • Виражная;
  • Гаркуши;
  • Гацева;
  • Генерала Удовиченко;
  • Горная;
  • Гризодубовой;
  • Гринченко;
  • Дружная;
  • Энергодарской;
  • проспект Жуковского;
  • Запорожцев;
  • Зоряная;
  • Ивана Поддубного;
  • Цветущая;
  • Кольцевая;
  • Копиленка;
  • Кролевецкая;
  • Кулиша;
  • Крючонкина;
  • Ландау;
  • Лаптенковская;
  • Лейпунского;
  • Лесопарковская;
  • Липцевская;
  • Ловцова;
  • Лубенская;
  • Луговая;
  • Максима Рыльского;
  • Мищенковская;
  • Млотковского;
  • Москаленко;
  • Народовластие;
  • Олешковская;
  • Осикова;
  • Островная;
  • Острогожская;
  • Письменницкая;
  • Подъемная;
  • Продольная;
  • Померки;
  • Поречковая;
  • Правика;
  • Припятская;
  • Пролисковая;
  • Прудная;
  • Рыбальская;
  • Речная;
  • Яни Червоной;
  • Рудика;
  • Самокиша;
  • Серебряковой;
  • Середовская;
  • Сечевых Стрельцов;
  • Старая Озерянка;
  • Старошишковская;
  • Тренерская;
  • Трудовая;
  • Фестивальная;
  • Физкультурная;
  • Хвылевого;
  • Цетинская;
  • Шишковская;
  • Юрия Кнорозова;
  • Ялиновая.

Также отключение коснется переулков, въездов и проездов:

Читайте также:
  • 1-й и 2-й Бассейны;
  • Бузковый;
  • Весенний;
  • «Свободного казачества»;
  • Влади Дубинина;
  • 1-й Георгиевский;
  • Горловский;
  • Горный (въезд);
  • Даниловский спуск;
  • 1-й и 2-й Даниловские проезды;
  • 1-й и 2-й Дружние;
  • Евпаторийский проезд;
  • Звездный;
  • Ивченко;
  • Цветочный;
  • Кишиневский;
  • 1-й и 2-й Кольцевые;
  • Климовского;
  • 1-й Климовского (въезд); \
  • Карнакова;
  • 1-й и 2-й Котляры;
  • Краковский;
  • Крючонкина;
  • Ландау;
  • Лейпунского;
  • 1-й и 2-й Лесопарковские;
  • Луговой;
  • Ивана Неходы;
  • Александра Бабкина;
  • Песчаный;
  • 1-й и 2-й Песчаные (въезды);
  • Поричковый (въезд);
  • Приветный;
  • Променистый;
  • Прохладный;
  • Прудный (въезд);
  • 1-й и 2-й Прудные;
  • Садовый;
  • Сельский;
  • Сельский (въезд);
  • Спартанский (въезд);
  • Старовский (въезд);
  • Старошишковский (въезд);
  • Творческий (въезд);
  • Трудовой;
  • Угличевский;
  • Фестивальный;
  • Физкультурный;
  • Физкультурный (въезд);
  • Хазарский;
  • Центральный;
  • Чехова;
  • 1-й Чуйковский.

Кроме того, в список вошли Харьковское шоссе и Георгиевская площадь.

Жителям указанных адресов следует заранее зарядить телефоны, powerbank и другие необходимые устройства. Электроснабжение должно возобновиться после завершения ремонтных работ.

Тариф на электроэнергию

Отметим, что базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за киловатт-час. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут существенно экономить, платя ночью всего 2,16 грн. Для квартир с официальным электроотоплением на период холодного времени года предусмотрена льготная цена 2,64 грн за кВт·ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжается подготовка к отопительному сезону. В регионе пока не называют точной даты подачи тепла в дома. Решение будет приниматься с учетом погоды и ситуации с безопасностью. В то же время в некоторых общинах планируют использовать отдельные котельные, чтобы обеспечить жителей теплом без подключения к основным мощностям.

Также Новини.LIVE писали, что городские власти перераспределяют работников между коммунальными предприятиями, чтобы обеспечить работу тех, кто готовит Харьков к отопительному сезону. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации с аварийными бригадами, настроениях горожан накануне холодов и планах распространить опыт городского ситуационного центра на другие общины.

Харьков электроснабжение Новости Харькова отключения света свет
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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