Один из районов Харькова останется без света: адреса отключений
В субботу, 7 ноября, часть Киевского района Харькова временно останется без электроэнергии. Причиной станут ремонтные работы в электросетях. Отключение продлится около девяти часов. Ограничения коснутся жителей десятков улиц, переулков и подъездов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.
Отключение света
Временно будет приостановлено электроснабжение части потребителей Киевского района города. Ремонтные работы запланированы на субботу, 7 ноября, с 09:00 до 18:00.
Без электроэнергии могут остаться жители следующих улиц:
- Абрикосовой;
- Академика Вальтера;
- проспект Академика Курчатова;
- Академика Проскуры;
- Академика Синельникова;
- Апостольская;
- Академика Волкова;
- Астрономическая;
- Архипа Люльки;
- Атлетическая;
- Бассейна;
- Билецкого;
- Мира (бульвар);
- Вадима Манька;
- Васильева;
- Весенняя;
- Винниченко;
- Виражная;
- Гаркуши;
- Гацева;
- Генерала Удовиченко;
- Горная;
- Гризодубовой;
- Гринченко;
- Дружная;
- Энергодарской;
- проспект Жуковского;
- Запорожцев;
- Зоряная;
- Ивана Поддубного;
- Цветущая;
- Кольцевая;
- Копиленка;
- Кролевецкая;
- Кулиша;
- Крючонкина;
- Ландау;
- Лаптенковская;
- Лейпунского;
- Лесопарковская;
- Липцевская;
- Ловцова;
- Лубенская;
- Луговая;
- Максима Рыльского;
- Мищенковская;
- Млотковского;
- Москаленко;
- Народовластие;
- Олешковская;
- Осикова;
- Островная;
- Острогожская;
- Письменницкая;
- Подъемная;
- Продольная;
- Померки;
- Поречковая;
- Правика;
- Припятская;
- Пролисковая;
- Прудная;
- Рыбальская;
- Речная;
- Яни Червоной;
- Рудика;
- Самокиша;
- Серебряковой;
- Середовская;
- Сечевых Стрельцов;
- Старая Озерянка;
- Старошишковская;
- Тренерская;
- Трудовая;
- Фестивальная;
- Физкультурная;
- Хвылевого;
- Цетинская;
- Шишковская;
- Юрия Кнорозова;
- Ялиновая.
Также отключение коснется переулков, въездов и проездов:
- 1-й и 2-й Бассейны;
- Бузковый;
- Весенний;
- «Свободного казачества»;
- Влади Дубинина;
- 1-й Георгиевский;
- Горловский;
- Горный (въезд);
- Даниловский спуск;
- 1-й и 2-й Даниловские проезды;
- 1-й и 2-й Дружние;
- Евпаторийский проезд;
- Звездный;
- Ивченко;
- Цветочный;
- Кишиневский;
- 1-й и 2-й Кольцевые;
- Климовского;
- 1-й Климовского (въезд); \
- Карнакова;
- 1-й и 2-й Котляры;
- Краковский;
- Крючонкина;
- Ландау;
- Лейпунского;
- 1-й и 2-й Лесопарковские;
- Луговой;
- Ивана Неходы;
- Александра Бабкина;
- Песчаный;
- 1-й и 2-й Песчаные (въезды);
- Поричковый (въезд);
- Приветный;
- Променистый;
- Прохладный;
- Прудный (въезд);
- 1-й и 2-й Прудные;
- Садовый;
- Сельский;
- Сельский (въезд);
- Спартанский (въезд);
- Старовский (въезд);
- Старошишковский (въезд);
- Творческий (въезд);
- Трудовой;
- Угличевский;
- Фестивальный;
- Физкультурный;
- Физкультурный (въезд);
- Хазарский;
- Центральный;
- Чехова;
- 1-й Чуйковский.
Кроме того, в список вошли Харьковское шоссе и Георгиевская площадь.
Жителям указанных адресов следует заранее зарядить телефоны, powerbank и другие необходимые устройства. Электроснабжение должно возобновиться после завершения ремонтных работ.
Тариф на электроэнергию
Отметим, что базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за киловатт-час. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут существенно экономить, платя ночью всего 2,16 грн. Для квартир с официальным электроотоплением на период холодного времени года предусмотрена льготная цена 2,64 грн за кВт·ч.
Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжается подготовка к отопительному сезону. В регионе пока не называют точной даты подачи тепла в дома. Решение будет приниматься с учетом погоды и ситуации с безопасностью. В то же время в некоторых общинах планируют использовать отдельные котельные, чтобы обеспечить жителей теплом без подключения к основным мощностям.
Также Новини.LIVE писали, что городские власти перераспределяют работников между коммунальными предприятиями, чтобы обеспечить работу тех, кто готовит Харьков к отопительному сезону. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации с аварийными бригадами, настроениях горожан накануне холодов и планах распространить опыт городского ситуационного центра на другие общины.