Хлопці заправляють генератор. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 7 листопада, частина Київського району Харкова тимчасово залишиться без електроенергії. Причиною стануть ремонтні роботи в електромережах. Відключення триватиме близько дев’ять годин. Обмеження торкнуться мешканців десятків вулиць, провулків і в’їздів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

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Відключення світла

Тимчасово припинять електропостачання частини споживачів Київського району міста. Ремонтні роботи заплановані на суботу, 7 листопада, з 09:00 до 18:00.

Без електроенергії можуть залишитися мешканці таких вулиць:

Абрикосова;

Академіка Вальтера;

проспект Академіка Курчатова;

Академіка Проскури;

Академіка Синельникова;

Апостольська;

Академіка Волкова;

Астрономічна;

Архипа Люльки;

Атлетична;

Басейна;

Білецького;

Миру (бульвар);

Вадима Манька;

Васильєва;

Весняна;

Вінниченка;

Віражна;

Гаркуші;

Гацева;

Генерала Удовіченка;

Горна;

Гризодубової;

Грінченка;

Дружна;

Енергодарська;

проспект Жуковського;

Запорожців;

Зоряна;

Івана Піддубного;

Квітуча;

Кільцева;

Копиленка;

Кролевецька;

Куліша;

Крючонкіна;

Ландау;

Лаптенківська;

Лейпунського;

Лісопарківська;

Липцівська;

Ловцова;

Лубенська;

Лугова;

Максима Рильського;

Мищенківська;

Млотковського;

Москаленка;

Народовладдя;

Олешківська;

Осикова;

Острівна;

Острогозька;

Письменницька;

Підйомна;

Поздовжня;

Померки;

Порічкова;

Правіка;

Прип’ятська;

Проліскова;

Прудна;

Рибальська;

Річна;

Яни Червоної;

Рудика;

Самокіша;

Серебрякової;

Середівська;

Січових Стрільців;

Стара Озерянка;

Старошишківська;

Тренерська;

Трудова;

Фестивальна;

Фізкультурна;

Хвильового;

Цетинська;

Шишківська;

Юрія Кнорозова;

Ялинова.

Також відключення торкнеться провулків, в’їздів і проїздів:

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1-й та 2-й Басейні;

Бузковий;

Весняний;

Вільного Козацтва;

Володі Дубініна;

1-й Георгіївський;

Горлівський;

Горний (в’їзд);

Данилівський спуск;

1-й та 2-й Данилівські проїзди;

1-й та 2-й Дружні;

Євпаторійський проїзд;

Зоряний;

Івченка;

Квітковий;

Кишинівський;

1-й та 2-й Кільцеві;

Климовського;

1-й Климовського (в’їзд); \

Карнакова;

1-й та 2-й Котляри;

Краківський;

Крючонкіна;

Ландау;

Лейпунського;

1-й та 2-й Лісопарківські;

Луговий;

Івана Неходи;

Олександра Бабкіна;

Піщаний;

1-й та 2-й Піщані (в’їзди);

Порічковий (в’їзд);

Привітний;

Променистий;

Прохолодний;

Прудний (в’їзд);

1-й та 2-й Прудні;

Садовий;

Сільський;

Сільський (в’їзд);

Спартанський (в’їзд);

Старовський (в’їзд);

Старошишківський (в’їзд);

Творчий (в’їзд);

Трудовий;

Углічевський;

Фестивальний;

Фізкультурний;

Фізкультурний (в’їзд);

Хазарський;

Центральний;

Чехова;

1-й Чуйківський.

Крім того, до переліку потрапило Харківське шосе та Георгіївський майдан.

Мешканцям зазначених адрес варто заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої. Електропостачання мають відновити після завершення ремонтних робіт.

Тариф на світло

Зазначимо, базовий тариф на світло для побутових споживачів становить 4,32 грн за кіловат-годину. Водночас власники двозонних лічильників можуть суттєво заощаджувати, сплачуючи вночі лише 2,16 грн. Для помешкань з офіційним електроопаленням на період холодної пору року передбачена пільгова ціна 2,64 грн за кВт·год.

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