Отключение газа в Харькове 15 октября: список адресов

Специалисты ремонтируют сети. Фото иллюстративное: Харьковский филиал "Газмережи"

15 октября в Харькове часть жителей временно останется без газоснабжения. Ограничения коснутся домов в Холодногорском районе, где специалисты будут проводить работы на газовых сетях. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к отключению и позаботиться о безопасности. Возобновление подачи газа будет зависеть от завершения работ и проверок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газмережи".

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Где не будет газа в Харькове

В четверг, 15 октября, Харьковский городской филиал "Газмережи" будет проводить работы на газовых сетях в Холодногорском районе. В связи с этим жители ряда домов временно останутся без газа. Газоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

ул. Гумилевского — д. 6/2;

1-й Вербный переулок — д. 1;

ул. Гмыри — д. 15, 19, 23;

1-й Ягодный переулок — д. 2, 6;

пер. Добродецкого — д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22;

ул. Беловежская — д. 12/47, 13;

2-й Вербный переулок — д. 1, 13, 15;

ул. Ташкентская — д. 28;

переулок Солоницывский — дома 8, 11, 12;

пер. Митинговый — д. 4, 41;

ул. Переяславская — д. 23, 28/18, 30, 32, 34;

ул. Солоницывская — д. 18, 20, 32;

ул. Ровенская — д. 11, 31.

Когда восстановят подачу газа

Газоснабжение восстановят после завершения работ на сетях. Однако перед повторным подключением специалисты должны проверить внутридомовую систему газоснабжения.

Для этого жильцам необходимо обеспечить доступ работников ко всем квартирам. Без проведения необходимых проверок возобновить подачу газа не смогут.

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В "Газсетях" также напомнили о правилах безопасности. Перед отключением жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Это необходимо, чтобы избежать опасных ситуаций во время проведения работ и последующего возобновления газоснабжения.

Тариф на газ

Отметим, что для клиентов группы компаний "Нафтогаз Украины" цена на газ в октябре остается неизменной — 7,96 грн/м³ с НДС. Тарифный план "Фиксированный" действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Таким образом, 10 м³ газа обойдутся в 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Доставка газа оплачивается отдельно. Для бытовых потребителей Харькова тариф на распределение составляет 0,43 грн/м³ в месяц без НДС (0,516 грн/м³ с НДС).

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.