Відключення газу в Харкові 15 жовтня: список адрес

Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: Харківська філія "Газмережі"

У Харкові 15 жовтня частина мешканців тимчасово залишиться без газопостачання. Обмеження стосуватимуться будинків у Холодногірському районі, де фахівці працюватимуть на газових мережах. Жителям радять заздалегідь підготуватися до відключення та подбати про безпеку. Відновлення подачі газу залежатиме від завершення робіт і перевірок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

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Де не буде газу в Харкові

У четвер, 15 жовтня, Харківська міська філія "Газмережі" проводитиме роботи на газових мережах у Холодногірському районі. Через це мешканці низки будинків тимчасово залишаться без газу. Газопостачання припинять за такими адресами:

вул. Гумілевського — буд. 6/2;

1-й Вербний провулок — буд. 1;

вул. Гмирі — буд. 15, 19, 23;

1-й Ягідний провулок — буд. 2, 6;

пров. Добродецького — буд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22;

вул. Біловезька — буд. 12/47, 13;

2-й Вербний провулок — буд. 1, 13, 15;

вул. Ташкентська — буд. 28;

пров. Солоницівський — буд. 8, 11, 12;

пров. Мітинговий — буд. 4, 41;

вул. Переяславська — буд. 23, 28/18, 30, 32, 34;

вул. Солоницівська — буд. 18, 20, 32;

вул. Рівненська — буд. 11, 31.

Коли повернуть газ

Газопостачання відновлять після завершення робіт на мережах. Однак перед повторним підключенням фахівці повинні перевірити внутрішньобудинкову систему газопостачання.

Для цього мешканцям необхідно забезпечити доступ працівників до всіх помешкань. Без проведення необхідних перевірок відновити подачу газу не зможуть.

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У "Газмережах" також нагадали про правила безпеки. Перед відключенням жителів просять перекрити крани перед газовими приладами. Це необхідно, щоб уникнути небезпечних ситуацій під час проведення робіт та подальшого відновлення газопостачання.

Тариф на газ

Зазначимо, для клієнтів групи компаній "Нафтогаз України" ціна газу в жовтні залишається незмінною — 7,96 грн/м³ з ПДВ. Тарифний план "Фіксований" діє з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2027 року включно. Отже, 10 м³ газу обійдуться в 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Доставка газу оплачується окремо. Для побутових споживачів Харкова тариф на розподіл становить 0,43 грн/м³ на місяць без ПДВ (0,516 грн/м³ з ПДВ).

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині продовжують удосконалювати систему диференційованих повітряних тривог. Сигнали вже можуть стосуватися окремих районів і навіть конкретних об’єктів. Зокрема, нову систему запровадили для автозаправних станцій.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.